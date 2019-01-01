Başakşehir - Bursaspor maçı ertelendi!

Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan maç, yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ertelendi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında yoğun kar yağışı nedeniyle oyunu durduran maçın hakemi Halis Özkahya, saha çizgilerini de göremediğini belirterek soyunma odasına girdi.

Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken, "Göz gözü görmüyor." dediği belirtildi ve yaklaşık 20 dakika sonra müsabakayı iptal etti.

Başakşehir - Bursaspor maçı ne zaman oynanacak?

Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşmasının hava şartlarının elverişli olması halinde 24 Şubat Pazar günü saat 19:00'da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. Şartların elverişsiz olması halinde müsabaka ileri bir tarihe ertelenecek.

Maçın durumuyla ilgili nihai kararı TFF verecek.