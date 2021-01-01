Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Demba Ba gerekli açıklamayı yapacak

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi feshedilen Demba Ba'nın fermuarlı paylaşımı hakkında Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın paylaşımının ayrılığıyla ilgili olmadığını söylüyor.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmayan Demba Ba'yı Fenerbahçe karşısında kadroya almamıştı. Deneyimli teknik adam Ba'nın olmayışını; "Benim tercihim" diyerek açıkladı.

Fenerbahçe'ye karşı rol almamasının ardından da Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senagalli futbolcunun sözleşmesi şimdiden feshedildi.

Demba Ba'nın sözleşme feshi sonrası sosyal medya hesabında yaptığı "fermuarlı" paylaşım ise çok konuşuldu ve çeşitli spekülasyonlara sebebiyet verdi.

Göksel Gümüşdağ ne söyledi?

NTVSpor'a konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın "fermuarlı" paylaşımını değerlendirerek Senagalli oyuncunun kendileri için değerli bir futbolcu olduğunu vurguladı.

"Yanlış anlaşıldığını bana söyledi. Kendisi gereken açıklamayı yapacak. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh ettik."

"Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık."

"Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı"

Bu sezon Demba Ba

2018-19 sezonunda Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan Başakşehir'in yolunu tutan Demba Ba geçtiğimiz sezon İstanbul ekibiyle lig şampiyonluğu yaşadı.

Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 37 karşılaşmada forma giyen Senagalli oyuncu, 9 gol, 3 asist üretti.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise düzenlediği basın toplantısında Demba Ba'nın paylaşımına değindi.

"Demba Ba çok dürüst ve onurlu biridir. Dün sözleşmesi feshedilince ben de şok oldum. Neler yaşandı bilmiyorum, ama varsa bir şey Demba Ba söylemeli. Yoksa da söylemeli"

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