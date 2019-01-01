Avrupa Ligi

Başakşehir, Avrupa Ligi kurasına kaçıncı torbadan katılacak?

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AA
Şampiyonlar Ligi'nden elenen İstanbul Başakşehir, direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılacak. Peki turuncu lacivertliler kaçıncı torbada yer alacak.

İstanbul Başakşehir, 2019 - 2020 sezonunda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Son yıllarda Avrupa Kupalarında başarılı olamayan Başakşehir puan olarak oldukça alt sıralarda ve 48 takımın katıldığı Avrupa Ligi'nde turuncu lacivertlileri birbirinden zor ekipler bekliyor.

Başakşehir, Avrupa Ligi kurasına kaçıncı torbadan katılacak?

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Olympikos'a iki maçta da mağlup olan Başakşehir, yeni statü gereği UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek. Bu hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlar sonrasında Başakşehir'in muhtemel rakipleri ve torbası da belli olacak. Ancak Başakşehir şu an belli olan rakipleri arasında olduka düşük puana sahip. Başakşehir'in rakipleri ve puanları şu şekilde;

104.000 Sevilla

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101.000 Arsenal

93.000 Porto

81.000 Roma

78.000 Manchester United

65.000 Dynamo Kyiv

62.000 Beşiktaş

54.500 Basel

50.000 Sporting CP

48.000 CSKA Moskva

40.000 Wolfsburg

37.000 Lazio

34.500 Krasnodar

29.000 Borussia Mönchengladbach

27.500 Young Boys

23.000 Saint Etienne

20.713 Getafe

17.500 Standard Liege

11.699 Rennes

11.500 Rosenborg

7.780 Olexandriya

6.250 Wolfsberg

6.000 Lugano

*Başakşehir, bir diğer Türk takımı olan Beşiktaş ile statü gereği Avrupa Ligi gruplarında eşleşmeyecek. Keza, Trabzonspor da tur atlayıp Avrupa Ligi'ne gelirse o da Başakşehir ile aynı grupta olmayacak.

Başakşehir'in diğer rakiplerinin belirleneceği maçlar ise şöyle;

Ajax - APOEL Nicosia  

Club Brugge - LASK Linz

Slavia Prag - CFR Cluj

Qarabağ Ağdam - Linfield FC  

Riga FC - FC Copenhagen

Zorya Luhansk - Espanyol  

Bnei Yehuda - Malmö FF  

BATE Borisov - FC Astana

Apollon Limassol - PSV Eindhoven

AIK- Celtic

PAOK - Slovan Bratislava

Molde - Partizan Belgrade

Spartak Moscow - Sporting Braga

Hapoel Beer Sheva - Feyenoord

Trabzonspor - AEK Atina

Royal Antwerp - AZ Alkmaar

Ferencvaros - Suduva

Rijeka - Gent

F91 Dudelange - FC Ararat-Armenia

Maribor - Ludogorets Razgrad

Eintracht Frankfurt - RC Strasbourg

Rangers - Legia Warszawa

Wolverhampton - Torino

Vitoria Guimaraes - FCSB

Başakşehir'in Avrupa karnesi başına iş açıyor

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında şimdiye dek 20 maça çıktı. Turuncu lacivertliler bu maçlarda pek de iç açıcı sonuçlar alamadı. 

İstanbul ekibi, 20 maçın sadece 3'ünü kaznırken 10 mağlubiyet, 7 de beraberlik aldı. 

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Söz konusu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 28 gole engel olamadı.

Başakşehir Avrupa Ligi gruplarına nasıl kaldı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi almıştı. Turuncu lacivertliler eleme turunda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Geçmiş statülerde Şampiyonlar Ligi'nden elenen ekipler Avrupa Ligi play off turuna kalıyordu. Ancak yeni statüye göre Başakşehir direkt olarak Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti.

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