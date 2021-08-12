Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir, geçen sezonun son haftalarındaki yükselişi kalıcı hale getirmek istiyor.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

2019-20 sezonunda Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Başakşehir, geride bıraktığımız sezonda ise beklentilerin bir hayli uzağında kalmıştı.

Sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’nde umut veren performanslara imza atmasına rağmen ligde bir türlü istikrar sağlayamamıştı.

Bunun üzerine Buruk’la yollar ayrılmış ve yerine tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman getirilmişti.

İlk etapta Kocaman döneminde de pek ışık vermeyen Başakşehir, ligin son haftalarına doğru ise nispeten bir çıkış yakalamış ve ligi 12. sırada tamamlamıştı.

Peki Başakşehir, 2021-22 sezonunda bu çıkışı istikrarlı bir hale getirip yeniden üst sıralar için mücadele edebilecek mi?

Kadro ve transferler

Başakşehir, yeni sezona girerken ağırlıklı olarak tecrübeli ve Aykut Kocaman’ın tanıdığı isimlere yöneldi.

Galatasaray’dan ayrılan Şener Özbayraklı’yı kadrosuna katan Başakşehir, Deniz Türüç’ü kalıcı olarak transfer ederken Süper Lig’in deneyimli golcüsü Muhammet Demir’le de anlaşmaya vardı.

Lucas Lima ile anlaşan Başakşehir geride bıraktığımız sezonda Göztepe’de izlediğimiz Peter Zulj ile de sözleşme imzaladı. Ayrıca İstanbul ekibi, Schalke 04’ten genç milli yıldız Ahmed Kutucu’yu da transfer etti.

Bu transferlerle birlikte Aykut Kocaman, daha geniş ve kendisine hamle şansı tanıyan bir kadroya sahip oldu.

Ancak uzun süredir yoluna aynı kemik kadroyla devam eden Başakşehir, yaş ortalaması yüksek bir kadroya sahip olması nedeniyle eleştiriliyordu. Yeni sezon öncesinde de genellikle tecrübeli isimlere yönelen İstanbul temsilcisinin, Ahmed Kutucu transferi haricinde bu anlayışından vazgeçmediğini söylemek mümkün.

Başakşehir’in muhtemel kadrosu

Özellikle savunamda ve orta alanda alternatif sayısı bir hayli fazla olan Başakşehir’in yeni sezonda buna benzer dizilişlerde ve oyuncu tercihlerinde bulunabileceğini ön görebiliriz:

Aykut Kocaman’ın oyun planı

Başakşehir kariyerine inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Aykut Kocaman, son periyotta ise bir çıkış yakalamayı başarmış ve takımını küme düşme tehlikesinden uzak tutmuştu.

Son yedi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir’in bu yükselişinde Kocaman, kendi oyununu kendi oyuncularıyla oynamıştı.

Demba Ba gibi önemli bir ismi kadro dışı bırakmayı göze alan deneyimli teknik adam, özellikle büyük maçlardaki ana planını rakibi karşılama üzerine kurmuş ve derinde uyguladığı katı savunmayla günü kurtarmayı başarmıştı.

Kimi maçlarda ise topa daha fazla sahip olan Başakşehir, düşük tempolu bir pozisyon oyunuyla istediği sonuçlara ulaşmayı bilmişti.

Yeni sezonda ise en azından hedef maçlarda Aykut Kocaman’ın ana planını yine rakibi karşılama üzerine kuracağını söylemek mümkün.

Sezon öncesinde oynadıkları Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında da bunun sinyallerini veren Kocaman, duran toplarda ve geçiş hücumlarında etkili bir takım olacaklarının emarelerini göstermişti.

Örneğin Trabzonspor karşısında Kocaman’ın öğrencileri, genç stoper Ravil Tagir’i arka direkte konumlandırarak tehlike üretmişti.

İleri uca ise Muhammet Demir eklemesi yapan Başakşehir, bağlantı oyununda etkili bir forvete sahip oldu. Tecrübeli oyuncu, bu yönüyle takımına hem hedef maçlarda hem de topun büyük oranda Başakşehir’de olacağı maçlarda fayda sağlayabilir.

Kenar oyuncularının ise Nacer Chadli ve Edin Visca olacağını varsayarsak bu oyun anlayışı için gereken hıza ve çabukluğa tam anlamıyla sahip olmadıklarını söyleyebiliriz. Ancak Gulbrandsen ve Crivelli gibi alternatifler de gerek merkezde, gerek de solda kullanıldığında takıma bu yönden çeşitlilik katabilirler. Norveçli oyuncu, farklı ana planlarda takımın bir parçası olabileceği gibi hamle oyuncusu olarak da fark yaratabilir.

Peter Zulj hamlesinin de Aykut Kocaman’ın takımına en azından kağıt üzerinde uyum sağlayabileceğini söylemek mümkün. Takıma geldiğinde Giuliano’yu ikinci forvet gibi görevlendiren ve Brezilyalı oyuncudan ceza sahasını çoklamasını isteyen Kocaman, Zulj’den de buna benzer rollerde yararlanabilir.

Kadro rotasyonu

Aykut Kocaman’ın savunmanın her bölgesinde de alternatifleri bir hayli fazla. Genç stoper Ravil Tagir’in daha fazla süre alması bekleniyor ancak derinde savunmanın yapılacağı maçlarda Kocaman; daha tecrübeli isimlere de görev verebilir.

Sol beke transfer edilen Lucas Lima da Aykut Kocaman’a farklı hamle şansları tanıyabilir. Örneğin hedef maçlarda Hasan Ali Kaldırım savunmanın solunda görev yaparken Lucas Lima onun önünde, ekstra savunma görevleri ile konumlandırılabilir.

Ayrıca sağ bekte de Kocaman, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Şener Özbayraklı’ya veya bir diğer eski öğrencisi Ömer Ali Şahiner’e de farklı görevlerde forma verebilir.

Orta alanda da Berkay Özcan, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci gibi isimlere sahip. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen Daniel Aleksic de Kocaman’ın elini kuvvetlendiriyor.

Beklentiler

Başakşehir, hayal kırıklığıyla geçen 2020-21 sezonunun ardından yeniden hedeflerini yükseltmek ve üst sıralarda yer almak için mücadele edecek.

Genel hatlarıyla tecrübeli ve tanıdığı bir kadroya sahip olan Aykut Kocaman; daha güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla yarışacak.

Her ne kadar işleri rakiplerine kıyasla zor görünse de Kocaman yönetimindeki Başakşehir, bakalım eski günlerine dönüp zirvenin önemli takipçilerinden biri olabilecek mi?

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