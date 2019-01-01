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Başakşehir 2019 hazırlık maçı rehberi: Kimlerle oynayacak, maçlar ne zaman, hazırlık maçları hangi kanalda?

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Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayacak olan Başakşehir, ilk hazırlık maçını 11 Temmuz'da oynayacak.

2018-19 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'de gözler yeni sezonda.

Uzun zamandır takımın başında olan Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Başakşehir, Okan Buruk'u takımın başına getirdi.

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Kadrosunda önemli değişikliklere imza atması beklenen Başakşehir'in oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.

Başakşehir'in kamp programı:

2 Temmuz Salı günü sezonu açacak olan Başakşehir, 8-20 Temmuz tarihleri arasında da Avustralya'da kamp yaparak 2019-20 sezonuna hazırlanacak.

Başakiehir'in hazırlık maçı programı

11 Temmuz: Başakşehir - USK Anif
14 Temmuz: Başakşehir - Ajax Amsterdam
17 Temmuz: Başakşehir - B. Monchengladbach
20 Temmuz: Başakşehir - Fortuna Düsseldorf

Başakişehir'in hazırlık maçları hangi kanalda?

Başakşehir'in hazırlık maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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