Başakşehir 2019 hazırlık maçı rehberi: Kimlerle oynayacak, maçlar ne zaman, hazırlık maçları hangi kanalda?
2018-19 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'de gözler yeni sezonda.
Uzun zamandır takımın başında olan Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Başakşehir, Okan Buruk'u takımın başına getirdi.
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Kadrosunda önemli değişikliklere imza atması beklenen Başakşehir'in oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.
Başakşehir'in kamp programı:
2 Temmuz Salı günü sezonu açacak olan Başakşehir, 8-20 Temmuz tarihleri arasında da Avustralya'da kamp yaparak 2019-20 sezonuna hazırlanacak.
Başakiehir'in hazırlık maçı programı
11 Temmuz: Başakşehir - USK Anif
14 Temmuz: Başakşehir - Ajax Amsterdam
17 Temmuz: Başakşehir - B. Monchengladbach
20 Temmuz: Başakşehir - Fortuna Düsseldorf
Başakişehir'in hazırlık maçları hangi kanalda?
Başakşehir'in hazırlık maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.