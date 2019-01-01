Başakşehir 2019 hazırlık maçı rehberi: Kimlerle oynayacak, maçlar ne zaman, hazırlık maçları hangi kanalda?

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayacak olan Başakşehir, ilk hazırlık maçını 11 Temmuz'da oynayacak.

2018-19 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda 'a kaptıran 'de gözler yeni sezonda.

Uzun zamandır takımın başında olan Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Başakşehir, Okan Buruk'u takımın başına getirdi.

Kadrosunda önemli değişikliklere imza atması beklenen Başakşehir'in oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.

Başakşehir'in kamp programı:

2 Temmuz Salı günü sezonu açacak olan Başakşehir, 8-20 Temmuz tarihleri arasında da 'da kamp yaparak 2019-20 sezonuna hazırlanacak.

Başakiehir'in hazırlık maçı programı

11 Temmuz: Başakşehir - USK Anif

14 Temmuz: Başakşehir - Amsterdam

17 Temmuz: Başakşehir - B. Monchengladbach

20 Temmuz: Başakşehir -

Başakişehir'in hazırlık maçları hangi kanalda?

Başakşehir'in hazırlık maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.