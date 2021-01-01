Başakşehir 1-2 Trabzonspor: Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine götürdü

14. kez düzenlenen TFF Süper Kupa'nın sahibi, Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 yenen bordo-mavili ekip oldu.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol ile Ziraat Kupası'nı kazanan , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Bordo-mavili ekip 47. dakikada Djaniny ile 85. dakikada Ekuban'ın attığı gollerle maçı 2-1 kazanıp Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Turuncu-mavili ekibin tek golünü 58. dakikada penaltıdan Demba Ba kaydetti.

Başakşehir'de ayrıca Epureanu 73. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşanırken

Maçtan dakikalar

6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.

22. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok, yatarak yerden sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

37. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

38. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serkan Asan'ın ortasına penaltı noktası civarındaki Ponck ters bir vuruş yaptı. Altıpas sağ çaprazına doğru yükselen meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok'tan önce kafayla vuran Djaniny fileleri havalandırdı: 0-1.

56. dakikada turuncu-lacivertliler VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra Video Yardımcı Hakem Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti. 58. dakikada topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı: 1-1.

73. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Maçın 28. dakikasından sarı kartı olan Epureanu, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

85. dakikada Karadeniz temsilcisi bir kez daha üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'in soldan kullandığı kornerde topu kapan Djaniny takımını hızla sağdan atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasında soldan atağa katılan Ekuban ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mert Günok'tan sıyrılan Ganalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Maçtan notlar

TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan müsabakanın 11'inde değişiklik yapmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon Rodrigues Xavier, Flavio Medeiros, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Jorge Djaniny ilk 11'i ile çıktı.

Abdullah Avcı, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

Yeni transferler 11'de

Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de iki yeni transfer Ömer Ali Şahiner ve Junior Fernandes ilk 11'de sahaya çıktı.

Ömer Ali Şahiner sağ bekte, Junior Fernandes ise sol kanatta mücadeleye başladı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk takımını sahaya, Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sürdü.

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de Süper Kupa maçında 7 oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımın önemli isimleri Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli, Junior Caiçara, Giuliano ve Bolingoli bu mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Yaklaşık 200 kişi maçı takip etti

Süper Kupa maçını kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talebi doğrultusunda davetliler ve protokol tribününde yer alanlar da dahil yaklaşık 200 kişi statta takip etti.

Süper Kupa maçına özgü yapılan talimat değişikliğiyle, iki kulüpten 80'er davetli maçı tribünden izledi. Protokolün yanı sıra iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu aileleri ve kulüplerin misafirleri karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Kupa'yı tribünden takip etti.

UEFA heyeti maçı izledi

29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı denetlemek için İstanbul'da bulunan UEFA heyeti de karşılaşmayı izledi.

Statta incelemelerde bulunmak için bu hafta İstanbul'da bulunan UEFA heyeti, Süper Kupa maçını da takip etti ve kontrollerini gerçekleştirdi.