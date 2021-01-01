Başakşehir 1-1 Sivasspor: Kar savaşında kazanan yok

Medipol Başakşehir, yoğun kar yağışı nedeniyle sahanın beyaza büründüğü maçta evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’in 19. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Şiddetli kar yağışı altında oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip Aleksic’in 38. dakikada attığı golle öne geçerken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 42. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

84. dakikada Demba Ba'nın kafayla ağlara gönderdiği top, Senegalli futbolcunun yükselirken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Bu sonucun ardından iki takım da puanlarını 23’e yükseltti.

Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir, deplasmanına çıkacak. Sivasspor ise ’yi ağırlayacak.

Kar yağışı nedeniyle oyun 3 kez durdu

Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma, yoğun kar yağışında saha çizgilerinin görünmemesi nedeniyle üç kez durdu.

Mücadelenin 34, 56 ve 73. dakikalarında hakem Alper Ulusoy, zeminin temizlenmesi için görevlileri sahaya davet etti.

Sahanın temizlenmesi için oyun her seferinde yaklaşık iki dakika durdu. Sonrasında kaldığı yerden devam etti.

Devre arasında da görevliler sahayı kardan temizlemek için yoğun bir çaba gösterdi. Saha çizgileri üzerine de kömür tozları döküldü.

Aleksic ligdeki 2. golünü attı

Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, bu sezon ligdeki ikinci golünü Demir Grup Sivasspor'a attı.

Aleksic, ligdeki ilk golünü turuncu-lacivertli ekibin deplasmanda İttifak Holding 'u 2-1 yendiği 7. hafta mücadelesinde kaydetmişti.

Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırına geldi

Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligdeki 3. sarı kartlarını Demir Grup Sivasspor mücadelesinde gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen iki oyuncu, ligde bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic, ön direğe yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba gelişine vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

14. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aleksic, penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'ya yerden pasını attı, Senegalli oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Medipol Başkaşehir öne geçti. Sivasspor kalecisi Ali Vural Şaşal'ın topu iki kez eline alması sebebiyle Medipol Başakşehir, rakip ceza sahası içinden çift vuruş kazandı. Deniz'in dokunduğu topa Aleksic sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

42. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Rafael'den topu kapan Gradel sol taraftan ön direğe ortasını gönderdi. Hakan Arslan zor pozisyonda topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

52. dakikada Medipol Başakşehir, Sivasspor ceza sahasının dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Robin Yalçın topa ayak koydu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sivasspor ceza yayı önünde topla buluşan Demba Ba, Deniz Türüç'ün önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Deniz'in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, topu yumruklarıyla çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 tamamlandı.