Başakşehir 1-1 Rizespor: Başakşehir puan kayıplarına devam ediyor
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Çaykur Rizespor 49. dakikada Samudio'nun penaltıdan attığı golle öne geçerken, Medipol Başakşehir 64. dakikada Mehmet Topal ile eşitliği yakaladı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 24'e, Çaykur Rizespor ise 25'e yükseltti.
İstanbul ekibi 22. hafta maçında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Berkay Özcan, sol kanattan bindiren Crivelli'ye pasını attı. Crivelli, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu attı, top yan ağlarda kaldı.
25. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Berkay'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahası dışına çıktı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunda kaleye giden topu Abdullah Durak kale çizgisi önünde göğsüyle durdurdu ve ardından uzaklaştırdı.
35. dakika Çaykur Rizespor'un hızlı gelişen atağında, Melnjak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Samudio, rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Samudio, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarının önemli anları birazdan...