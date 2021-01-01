Başakşehir 0-1 Trabzonspor: Yusuf Sarı attı, Kağan Moradaoğlu tuttu

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk adaylarından biri haline gelen Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında tek golle kazandı.

Süper Lig'de yakaladığı altı maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluk adaylarından biri haline gelen Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i de 1-0 yendi ve galibiyet serisini yediye çıkardı.

Rotasyondaki ilk üç kalecisinin eksikliği nedeniyle karşılaşmada kalede 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu ile oynayan bordo-mavili takımda genç kaleci de galibiyette önemli bir rol oynadı.

İlk isabetli şutun 66'ncı dakikada çekildiği maç pozisyon zenginliği açısından oldukça düşük bir seviyede kalırken, bordo-mavili takıma galibiyeti getiren gol 80'inci dakikada, oyuna 78'de giren Yusuf Sarı'dan geldi.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sonuçla 48 puana çıkartırken, zirveyle arasındaki farkı da üçe indirdi. Galibiyet hasreti sekiz maça çıkan Başakşehir ise 24 puanla düşme hattından kurtulamadı.

Trabzonspor ligde önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başakşehir ise galibiyet hasretine Antalyaspor deplasmanında son vermeye çalışacak.