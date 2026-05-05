Bas Nijhuis, Pazartesi akşamı Vandaag Inside programına konuk oldu. Bir süredir rehabilitasyon sürecinde olan hakem, kısa süre önce Jan Boskamp ile görüştü ve popüler eski teknik direktör ve yorumcu hakkında iyi haberler verdi.

Eski futbolcu, aralarında üçü tedavi edilen birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyor. Sadece kas romatizması onu rahatsız etmeye devam ediyor ve sürekli ağrıya neden oluyor. “Bu çok berbat. Dört sorunum vardı. Üçü çözüldü. Sadece kas romatizması kalmadı. Çok berbat,” dedi Boskamp kısa süre önce Rijnmond ile yaptığı sohbette.

Boskamp'ın sağlığı, Pazartesi günü SBS6'nın talk show programında gündeme gelecek. Sunucu Wilfred Genee, Nijhuis'in kısa süre önce Boskamp ile yemek yediğini belirtti. "Bu öğleden sonra (Pazartesi, ed.) Lierse'de Jan ile yemek yedim. René (Van der Gijp, ed.) onun durumunun iyi olmadığını söylemişti. Ve gerçekten de öyleydi. Ancak Jan geçen hafta bacağına iğne oldu. Gücünün arttığını hissediyor."

Nijhuis, akşam yemeği sırasında Boskamp'ın (77) daha fazla enerji kazandığını fark etti. "Kendi başına yarım saat araba kullandığı ilk seferdi," diye açıklıyor Enschede'li hakem, ki kendisi de bir sakatlık nedeniyle birkaç aydır sahalardan uzak.

Ünlü hakem ardından bir anekdot paylaştı. "Biraz marul içeren başlangıç yemeği geldiğinde, 'Ben tavşan değilim' dedi. Bu gerçekten çok hoştu," diyen Nijhuis, Boskamp'ın bir Feyenoord oyuncusunun ismini yanlış telaffuz ettiğini de ekledi.

"Bir ara Feyenoord'dan bahsetmeye başladı. 'Wannebe' dedi. Ben de telefonumu çıkardım ve Watanabe olduğunu gördüm. Ama görmek güzeldi. Jan'ın her yerde bu kadar sevildiğini görmek de öyle," diye bitiriyor VI'da bar misafiri olarak bulunan Nijhuis.