Bas Nijhuis, Ajax-NEC maçında 'gösterilmeyen iki kırmızı kart' konusunda çok net

Hakem Bas Nijhuis, Jorthy Mokio'nun Ajax - NEC maçında Noé Lebreton'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini Vandaag Inside programının barında söyledi.

Ajax 1-0 öndeyken Mokio, kendi ceza sahasında Lebreton'ı yere çekti. NEC oyuncusu o anda topu boş kaleye gönderebilecek durumdaydı.

Nijhuis, "Top geliyor ve oyuncu tutuluyor. Ardından topu kaleye gönderebilir. O hâlde şu soruyu sormak gerekir: O anda topu rahatça kaleye gönderebilir mi?" dedi.

Twenteli hakem, "Burada topu rahatça kaleye gönderebilir, dolayısıyla bu kırmızı kart" diye konuştu. Penaltıyı gole çeviren Tjaronn Chery, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Nijhuis, Abdellah Ouazane'ye Bryan Linssen'e yaptığı müdahale nedeniyle gösterilen sarı kartı ise doğru buldu. "Bu, ayağa yapılan bir müdahale ve kramponun dişleri aşağıya dönük. Burada sarı kart doğru karar."

Nijhuis, Ryan Gravenberch'in Manchester City karşısında (0-3) gördüğü iki sarı kart hakkında da net bir görüşe sahip. "İlkini evet, verebilirsiniz. Ayağını Eliott Anderson'ın ayağına basıyor."

Nijhuis, "Ama ikincisi... Orada bir şey yok. Kontrolsüz bir müdahale değil ve umut vadeden bir atak da söz konusu değil. Oyuncuya neredeyse hiç temas etmiyor. Bu, ikinci sarı kart değil" dedi.