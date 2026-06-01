Baş antrenör olarak ilk görevi: Andrés Iniesta, Hollanda milli takımının teknik direktörü oldu

Andrés Iniesta, teknik direktör olarak ilk görevine başladı. 42 yaşındaki İspanyol, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Gulf United FC'de göreve başlayacak.

Iniesta, 2024 yılında futbolcu kariyerini sonlandırmıştı. Son olarak yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Emirates Club forması giymişti.

Bundan önce eski orta saha oyuncusu, Japon takımı Vissel Kobe'de beş yıl forma giymişti. Bu takım, 2018 yılında Iniesta'yı, gençlik yıllarından beri forma giydiği FC Barcelona'dan bedelsiz transfer etmişti.

Ayrıca Iniesta, milli takımda da oldukça başarılıydı. İspanya ile 2010 Dünya Kupası'nı ve 2008 ile 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Şimdi ise teknik direktörlük görevine başlıyor.

Gulf United, 2019 yılında kuruldu ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci liginde faaliyet gösteriyor. Geçen sezon Dubai'li kulüp, on beş takım arasında onuncu sırada yer aldı.

Gulf United'ın oyuncularından biri de Leroy Fer. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yıl eylül ayında Al-Nasr'dan bedelsiz transfer oldu.

Fer daha önce Feyenoord, FC Twente ve Swansea City gibi takımlarda forma giymişti. Ayrıca Hollanda milli takımında 11 kez forma giydi.