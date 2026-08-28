Lamine Yamal, en ince ayrıntısına kadar mercek altında tutulan bir sezon başlangıcı yaşıyor; ancak Barcelona'nın duvarları arasında tablo tamamen farklı: Ne endişe var ne de eleştiri, aksine Rocafonda'nın yeteneğinin patlamasının yalnızca bir zaman meselesi olduğuna dair mutlak bir güven hakim.

İspanyol "Marca" gazetesi, teknik ekibin, kulüp yönetiminin ve soyunma odasının, genç kanat oyuncusunun bu sezon henüz herhangi bir gol atamamış olmasına en ufak bir önem vermediğini ve Elche maçında oyundan alınmasına duyduğu rahatsızlığı herhangi bir moral düşüşünün göstergesi olarak görmediklerini ortaya koydu; bu, geçmiş sezonlarda da alışılagelmiş bir davranışıydı.

Teknik direktör Hansi Flick, Lamine'in henüz seviyesinin zirvesine ulaşmadığını ilk kabul eden kişi oldu; ancak sezonun ilk maçının ardından onu güçlü bir şekilde savunarak şöyle dedi: "Biraz baş ağrısı çekiyordu, ama o bir dahi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Üç haftalık bir izin aldı ve şimdi sadece birkaç gündür oynuyor. Elche'de en iyi halinde değildi. Onu bir an önce tam fiziksel kondisyonuna kavuşturmaya çalışmamız gerekiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "60 dakika oynadığı ve Martínez Valero Stadı'nda ilk iki golde katkı sağladığı için mutluyum. Bize değişiklikler için seçenekler sundu. Maça büyük katkıda bulundu ve çok sıkı çalışıyor, gelişiyor. Ona ihtiyacımız var, o inanılmaz bir oyuncu."

Unai ve direk, dahiye engel oldu

Bu büyük güven, Lamine'in Athletic Bilbao karşısında sergilediği performansa dayanıyor; genç oyuncu, Bask ekibinin savunmacılarının baskısından defalarca sıyrılmayı başardı, onları içeriden ve dışarıdan çalımladı, kabiliyetlerini birden fazla kez sınadı ve gol atmaya çok yaklaştı.

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İlk yarıda, maçın en iyi oyuncusu seçilen milli kaleci Unai Simón'u, Lamine'in muhteşem iki şutuna müdahale ederek parlamak zorunda bıraktı; ikinci yarıda ise direk, oyuncunun bu sezonki ilk golüne engel oldu.

Katalan kulübünde, Lamine Yamal'ın bu 2026-2027 sezonunda güçlü bir şekilde parlayacağına dair köklü bir inanç hakim; hatta oyunu ve hareketleriyle şimdiden parlamış durumda. Barcelona'da hiçbir endişe yok, aksine La Masia'nın cevherine dair tam bir güven ve gönül rahatlığı mevcut.