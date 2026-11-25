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Bir sonraki transfer dönemi yaklaşırken VfB Stuttgart'tan olası ayrılıklar hakkında yine çok sayıda spekülasyon yapılıyor. Kulübün gelir elde etmesi gerekiyor. Peki neden ve Stuttgart nasıl bir çıkmazda?

Küme düşme adaylığından Avrupa kupalarının müdavimliğine, varlığını sürdürme kaygısından kupa şampiyonluğuna, kimliksiz bir takımdan (Alman) millî oyuncularla dolu bir kadroya: VfB Stuttgart'ın son yıllardaki yükselişi, Bundesliga'nın yakın geçmişindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri.

Buna rağmen denetim kurulu, mali durumu sürekli gözeterek yıllardır coşkuyu dizginliyor. Elbette ekonomik boyut, en azından Almanya'da, her kulüp için büyük önem taşıyor. Ancak Stuttgart'ta, yönetimin en üst kademesinin talep ettiği transfer gelirlerini yaratmak için kilit oyuncuların ayrılabileceği yönünde spekülasyon yapılması neredeyse gelenek hâline geldi. Geçen yaz olduğu gibi, şimdi de kış transfer döneminin açılmasına haftalar kala aynı durum yaşanıyor. Bu durum Uli Hoeneß'in de gözünden kaçmadı .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss ve takımdaki konumunun artık tartışmasız olmadığı iddia edilen Angelo Stiller , satılabilecek oyuncular arasında gösteriliyor. Ramon Hendriks ve Jürgen Klopp'un gözdesi Finn Jeltsch de ilgi görüyor. Adı geçen oyunculardan biri gerçekten ayrılırsa ya da ayrılmak zorunda kalırsa, bu kalite açısından ciddi bir kayıp olur. Stuttgart'ın kadrosunda neden böylesine ağır bir kaybı göze alacağı sorusu da ortada.

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Ne de olsa VfB, Nick Woltemade için bir yılı biraz aşkın süre önce devasa bir meblağ elde etti, buna rağmen bir kez daha Almanya Kupası finaline çıktı ve yüksek gelir sağlayan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Bunca para buharlaşmış olamaz, değil mi? Ancak mesele o kadar basit değil.

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Kendi merkezini kurma hedefi: VfB Stuttgart'ın büyük planları var

Her kuruşun hesabını defalarca yaptıklarına ilişkin Svabyalı klişesi de gerçeği yansıtmıyor. Denetim kurulunun, onlarca milyon euro düzeyinde transfer geliri elde etme hedefinin arkasında birden fazla ihtiyaç var.

İlk olarak VfB, 2025 mali yılındaki güçlü finansal rakamlara rağmen altyapı projeleri için paraya ihtiyaç duyuyor. Gelirleri 2024'e göre 80 milyon euronun üzerinde, kârı ise yaklaşık yedi milyon euro arttı. Mercedesstraße'deki kulüp merkezinin baştan sona yenileneceği, hatta tamamen yeniden inşa edilebileceği ağustos ayında basına sızmıştı. Yönetim kurulu başkanı Alexander Wehrle, üyeler toplantısında Carl-Benz-Center'ı satın almak istediklerini de açıkladı. Bina, MHP Arena ile Porsche Arena arasında bulunuyor. 20.000 metrekare kullanım alanına sahip bu yerde VfB, hâlihazırda pazarlama, taraftar mağazası ve gençlik akademisi gibi birimler için alan kiralıyor. Bir VfB müzesi de planlanıyor.

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Yalnızca son proje için Bild gazetesine göre 50 milyon euro gerekiyor. Banka kredisiyle finanse edilmesi ve kira giderlerinin ortadan kalkması sayesinde uzun vadede kendi maliyetini karşılaması öngörülüyor. Bu kapsamda 1980'lerden kalma kulüp merkezinin yenilenmesine de 2029'dan itibaren başlanabilir.

Kredi demişken, MHP Arena'nın EURO 2024 için yapılan ve sonuçta 130 ila 140 milyon euroya mal olan yenilemesinin borcu da henüz ödenmedi. Kredinin geri ödemesi 2034'e kadar sürecek.

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Bad Cannstatt'ta bağımsız olma ve kendilerine ait bir merkez kurma hedefi, VfB'nin büyük hedeflerini ortaya koyuyor. Wehrle, söz konusu üyeler toplantısındaki konuşmasının sonunda şakayla karışık şu sözleri bile söyledi: "Belki bir gün burada, Neckarpark'ta daha büyük bir stadyum bile yapabiliriz."

Getty Images

Devasa görev! VfB Stuttgart'ı peş peşe ayrılıklar bekleyebilir

Öte yandan yaz transfer dönemindeki hiç de küçümsenmeyecek açığın kapatılması gerekiyor. İddialara göre henüz beklentileri karşılayamayan yeni transferler Dzenan Pejcinovic ve Leo Sauer ile daha önce kiralık olarak forma giyen El Khannouss'un bonservisinin alınması için 55 milyon euro harcandı. VfB'nin kâğıt üzerindeki geliri ise yaklaşık 38 milyon euroydu. Ancak işin aslı, bu tutarın önemli bir bölümünün Stuttgart'ın hesabına hiç girmediği.

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38 milyon euroya dâhil edilen Chema Andres transferinden gelen yaklaşık 22 ila 23 milyon euronun önemli bir bölümünü, sonraki satıştan pay alma hakkı nedeniyle Real Madrid aldı. Kesin tutar açıklanmadı ve haberlerdeki rakamlar birbirinden hayli farklı. Kimi kaynaklar yarısından (11 milyon euro), kimileri ise yedi milyon eurodan söz ediyor. Ayrıca bu ayrılığın kulüp içinde artık tepki çektiği belirtiliyor . Çünkü transfer döneminin kapanmasına çok az kala gerçekleştiği için yerine bir oyuncu alınamadı.

Buna karşılık El Khannouss, Stiller ve Leweling , yazın her biri yaklaşık 40 milyon euro getirebilecek cazip teklifleri geri çevirdi. Bu teklifler, yatırımları tek seferde dengeleyecekti.

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Buna sportif yükselişle birlikte artan personel bütçesi de ekleniyor. kicker'in bilgilerine göre bu bütçe üç yılda 105 milyon eurodan 163 milyon euroya çıktı. Maliyetli yeni transferler ve takımın kilit isimleriyle yapılan sözleşme uzatmaları, maaş giderlerini önemli ölçüde artırdı. Bunlar arasında kaptan Deniz Undav da var. Undav, 5,5 milyon euroya ek olarak primler ve imza parasıyla kulüp tarihinin en yüksek ücretli oyuncusu oldu .

En geç gelecek sezon, maaş sıralamasında kimlerin bir üst basamağa çıkacağı sorusu da gündeme gelecek. Çünkü bir yıl sonra köklü bir kadro değişimi yaşanabilir . Tam 15 (!) sözleşme sona eriyor. Bunlar arasında Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich, Josha Vagnoman gibi mevcut ilk 11 oyuncularının yanı sıra Stiller, Demirovic ve Hendriks de bulunuyor. Genç yetenek Yannik Spalt'ın sözleşmesi de bitiyor. Dolayısıyla yaza kadar büyük ölçüde somut kararlar alınmalı. Ardından bu oyunculardan transfer geliri elde etmek için son fırsat kalacak. Aksi takdirde peş peşe bonservissiz ayrılıklar yaşanabilir. Fabian Wohlgemuth ve Christian Gentner'in de aralarında bulunduğu sportif yönetimi devasa bir görev bekliyor.

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Örneğin Hendriks ile bir süredir görüşülüyor . Ancak 25 yaşındaki oyuncunun, kayda değer bir maaş artışının yanı sıra serbest kalma maddesi de istediği belirtiliyor. Yönetim kurulunun büyük bölümünün ise kötü deneyimler nedeniyle gelecekte bu tür maddeleri kabul etmek istemediği anlaşılıyor. Waldemar Anton (22,5 milyon euro) ve Serhou Guirassy (18,5 milyon euro), bu maddeler sayesinde nispeten düşük bedellerle Borussia Dortmund'a gitmişti. Hiroki Ito ise 23,5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e katıldı. Mevcut kadroda yalnızca Stiller (37 milyon euro) ve El Khannouss'un (75 milyon euro) böyle bir çıkış seçeneği bulunuyor. Sport Bild'e göre Führich'in maddesinin süresi yakın zamanda doldu.

Barut fıçısı Sebastian Hoeneß: VfB Stuttgart'ın sorunu neredeyse çözümsüz

VfB, olası satış adayları için bu kış muhtemelen daha yüksek bedeller isteyebilir. Sezon ortasında böylesine ağır kayıplara yol açacak transferlerde pazarlık konumu daha güçlü olacaktır. Öte yandan bir ilk 11 oyuncusunun ayrılması, kilit isimlerden hiçbirini kaybetmek istemeyen teknik direktör Sebastian Hoeneß'i kızdıracaktır.

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Hoeneß, Woltemade'nin ayrılığının ardından kadro planlamasını duyulur biçimde öfkeyle kamuoyu önünde eleştirmekten ve doğrudan transfer istemekten çekinmemişti . "Elbette mali bir durum var" demiş, bir "gerilim alanı" oluşmasının da "normal" olduğunu belirtmişti. "Ama sportif sorumluluk teknik direktöre ait." Bu tutumun bugüne kadar değişmemiş olması da doğal. Tam bir barut fıçısı. Üstelik belirtilen nedenlerle transfer bilançosu meselesi sezon sonunda yeniden gündeme gelecek.

Sportif hedefler de tehlikeye girer ve bunun başka sonuçları olur. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak, 10 ila 20 milyon euro arasında gelir sağlayacak. Dört maçta toplanan yedi puan düşünüldüğünde bu hedef oldukça gerçekçi görünüyor. Lig aşamasında Club Brugge ve PSV Eindhoven'a karşı oynanacak son iki ve belki de belirleyici maç ise yılbaşından sonra, transfer dönemi çoktan açılmışken yapılacak.

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Yeni yılda Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılma hakkı kazanmak, Hendriks ve diğer oyuncularla yapılacak veya hâlihazırda süren sözleşme görüşmelerinde kulübün elini güçlendirir. Ancak istikrarsız sezon başlangıcının ardından bu hiç de kesin değil. Yine de on hafta sonunda tahminde bulunmak için biraz erken.

Böylece VfB bir bakıma çıkmaza girmiş durumda. Kadro kalitesi ile mali durum arasında denge kurmak, yönetim için neredeyse çözümsüz bir soruna dönüşüyor. Üstelik sözleşmesi 2028'de sona erecek olan teknik direktör Hoeneß ile gerilim yaşanması da kaçınılmaz görünüyor.

Getty Images

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VfB Stuttgart'ta ayrılık dalgası yaşanabilir: Sözleşmesi bitecek oyuncular

Oyuncu Mevki Sözleşme bitiş tarihi Stefan Drljaca Kaleci 30.06.2027 Dan-Axel Zagadou Stoper 30.06.2027 Fabian Bredlow Kaleci 30.06.2028 Marius Funk Kaleci 30.06.2028 Ameen Al-Dakhil Stoper 30.06.2028 Ramon Hendriks Stoper 30.06.2028 Jeff Chabot Stoper 30.06.2028 Josha Vagnoman Sağ bek 30.06.2028 Leonidas Stergiou Sağ bek 30.06.2028 Maximilian Mittelstädt Sol bek 30.06.2028 Angelo Stiller Orta saha 30.06.2028 Atakan Karazor Orta saha 30.06.2028 Jarzinho Malanga Orta saha 30.06.2028 Nikolas Nartey Orta saha 30.06.2028 Yanik Spalt Orta saha 30.06.2028 Chris Führich Orta saha 30.06.2028 Ermedin Demirovic Forvet 30.06.2028