Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, Katalan ekibinin Mısırlı forveti Hamza Abdülkerim'i övdü ve genç oyuncunun kulübün gelecekte umut bağladığı en dikkat çekici isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Hamza Abdülkerim, geçtiğimiz cuma günü oynanan Birmingham City hazırlık maçında Barcelona formasıyla çıktığı karşılaşmada iki gol kaydetmiş, ancak Katalan ekibi penaltı atışları sonucu mağlup olmuştu.

Bartomeu, "On Sport Max" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hamza Abdülkerim büyük bir yeteneğe sahip, gelecekte kulüp için önemli bir oyuncu. Ayrıca gelişmesine ve önümüzdeki dönemde elindekinin en iyisini ortaya koymasına yardımcı olacak özel bir zihniyete sahip."

Barcelona'nın başkanlığı döneminde Mohamed Salah'ı transfer etme ihtimaline değinen Bartomeu, Mısırlı yıldızın dünyanın en iyi oyuncuları listesinde yer aldığını belirtti; ancak Lionel Messi, Neymar ve Luis Suarez'den oluşan hücum üçlüsünün varlığı nedeniyle transferin tamamlanmasının zor olduğuna işaret etti.

Barcelona'nın eski başkanı şöyle konuştu: "Barcelona başkanı olduğum dönemde, kulübün dünyanın en iyi oyuncularını transfer etmeye çalışması gerekiyordu. Mohamed Salah efsanevi bir oyuncuydu, Liverpool ile harika performanslar sergiledi ve birçok rekora imza attı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Mohamed Salah farklı ve üst düzey bir oyuncu, Liverpool içinde kendine özgü bir ekol yaratmayı başardı. Ancak o dönemde Lionel Messi, Neymar ve Luis Suarez'in varlığı nedeniyle onu transfer etmek zordu."

Bartomeu'nun Hamza Abdülkerim'e yönelik övgüsü, Mısırlı oyuncunun Barcelona ile yaptığı dikkat çekici başlangıcın gölgesinde geliyor. Oyuncu, Katalan ekibinin geleceğinin temel isimlerinden biri olacağına dair umutlar arasında yeteneklerini kanıtlama fırsatını değerlendirmeye devam ediyor.

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