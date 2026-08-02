Bartomeu: Hamza Abdülkerim, Barcelona'nın geleceği; Mohamed Salah'ı bu yüzden kadromuza katmadık

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, Katalan ekibinin Mısırlı forveti Hamza Abdel Kerim'e övgüler yağdırarak, genç oyuncunun kulübün gelecekte üzerine bel bağladığı en dikkat çekici isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Hamza Abdel Kerim, geçtiğimiz cuma günü oynanan Birmingham City ile yapılan hazırlık maçında Barcelona formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada iki gol kaydetmiş, ancak Katalan ekibi penaltı atışları sonucunda mağlup olmuştu.

Bartomeu, "On Sport Max" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hamza Abdel Kerim büyük bir yeteneğe sahip ve gelecekte kulüp için önemli bir oyuncu. Ayrıca gelişmesine ve önümüzdeki dönemde elindeki en iyiyi sunmasına yardımcı olacak özel bir zihniyeti var."

Bartomeu, kulüp başkanlığı döneminde Barcelona'nın Muhammed Salah ile anlaşma ihtimaline dair ise, Mısırlı yıldızın dünyanın en iyi oyuncuları listesinde yer aldığını belirtti, ancak Lionel Messi, Neymar ve Luis Suárez'den oluşan hücum üçlüsünün varlığı nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zorluğuna dikkat çekti.

Barcelona'nın eski başkanı şöyle konuştu: "Barcelona başkanı olduğum dönemde, kulübün dünyanın en iyi oyuncularıyla anlaşmaya çalışması gerekliydi. Muhammed Salah efsanevi bir oyuncuydu, Liverpool ile harika performanslar sergiledi ve birçok rekor kırdı."

Bartomeu sözlerine şöyle devam etti: "Muhammed Salah farklı ve üst düzey bir oyuncu. Liverpool içinde kendine özgü bir ekol yaratmayı başardı, ancak o dönemde Lionel Messi, Neymar ve Luis Suárez'in varlığı nedeniyle onunla anlaşmak zordu."

Bartomeu'nun Hamza Abdel Kerim'e yönelik bu övgüsü, Mısırlı oyuncunun Barcelona ile yakaladığı dikkat çekici başlangıcın ışığında geliyor. Oyuncu, Katalan ekibinin geleceğinde temel isimlerden biri olacağı umutları arasında yeteneklerini kanıtlamak için şansını kullanmaya devam ediyor.

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