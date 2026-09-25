“Bartina Koeman için yapılan bir dakikalık saygı duruşunu oldukça garip buldum. Daha fazla insan ailesinden birini kaybediyor”

Robert Maaskant, Hollanda Milli Takımı'nın perşembe akşamı geçen hafta hayatını kaybeden Bartina Koeman için neden bir dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu yüksek sesle sorguladı. Maaskant, Sportnieuws'a konuşurken, “Garip” dedi.

Bir buçuk hafta önce, eski milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın eşi Bartina Koeman, metastaz yapan meme kanserinin sonuçları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu nedenle Hollanda Milli Takımı, Almanya ile oynanan Uluslar Ligi maçından (1-1) önce Bartina Koeman için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Maaskant bunu biraz garip buldu.

Maaskant, Sportnieuws'a konuşurken, “Bu çok güzel ve saygılıydı” diyerek başladı. “Sanırım bunu söyleyen tek kişi benim ve muhtemelen çok fazla eleştiri alacağım ama o bir dakikalık saygı duruşunu oldukça garip buldum” diye devam etti; eski teknik adam, NAC ve VVV-Venlo da dahil olmak üzere çeşitli takımları çalıştırmıştı.

Maaskant, bunu esas olarak Cody Gakpo'nun doğmamış çocuğu için Dünya Kupası sırasında bir dakikalık saygı duruşu yapılmaması nedeniyle garip buldu. “O zaman oraya dönerek düşünüyorum. Peki buna ne yapıyorsun?”

“Koeman ailesine sonsuz saygım var ama elbette insan kaybeden daha fazla aile var. Bunun yaşanmış olmasını harika buluyorum ama düşünce sürecinin ne olduğunu da merak ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.