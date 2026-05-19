Bart van Rooij (FC Twente), Eredivisie içindeki bir transferi olumlu karşılıyor: "İlgili kulüp bana ulaşabilir"

Bart van Rooij, PSV'ye yurt içi bir transfer yapmaya açık. FC Twente'nin 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Voetbal International'a verdiği röportajda bunu söyledi.

Mats Rots ve Ruud Nijstad'ı kadrosuna katmayı planladığı bilinen PSV, büyük olasılıkla Sergiño Dest'in yerine geçecek bir oyuncu arıyor.

Gazeteci Geert-Jan Jakobs'un bu boş pozisyonla ilgili sorusuna Van Rooij, tereddüt etmeden cevap verdi. "Bu benim için kesinlikle bir seçenek olur."

"Yurtdışına, başka bir lige açığım. Ancak Hollanda şampiyonu takımda oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde deneyim kazanmak da çok ilginç. Sadece şu anda gündemde değil," diyor açık sözlü Van Rooij. "Ama PSV teklifte bulunabilir."

Van Rooij'un Twente ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var. Transfermarkt'a göre değeri 9 milyon euro.

Twente, Van Rooij’i 2024 yılında NEC Nijmegen’den sadece 900.000 avroya transfer etmişti. Tukkers formasıyla oynadığı resmi maç sayısı 82’de kalacak gibi görünüyor.

Van Rooij, yaşına göre oldukça deneyimli. NEC formasıyla genç yaşta 170 resmi maça çıktı.