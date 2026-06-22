Barselona’nın değerli mücevheri… Hamza Abdülkerim, Yeni Zelanda’yı mağlup ettikten sonra Katalanların coşkulu karşılamasıyla karşılandı

Genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Mısır milli takımının Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansın ardından Katalan “Sport” gazetesi tarafından büyük övgüler aldı.

Gazete, 18 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda Mısır milli takım formasıyla ikinci kez sahaya çıkarak en üst düzeyde deneyim kazanmaya devam ettiğine dikkat çekti ve Barcelona'nın gelecek vaat eden en önemli yeteneklerinden birinin gelişimini yakından takip ettiğini vurguladı.

Hamza, maçın 76. dakikasında Mustafa Zico'nun yerine oyuna girdi. Teknik direktör Hossam Hassan, açılış turunda Belçika karşısında forma giymiş olan Hamza'ya uluslararası sahnede yeteneklerini kanıtlaması için yeni bir fırsat verdi.

Gazete, genç forvetin sahada kaldığı dakikalarda iz bıraktığını, teknik kalitesini ve hareketlerindeki büyük canlılığı sergilediğini, ayrıca Yeni Zelanda kalecisinin kurtardığı bir şutla turnuvadaki ilk golünü atmaya çok yaklaştığını belirtti.

Haberde, Hossam Hassan’ın oyuncuya duyduğu güvenin boşuna olmadığı, aksine teknik ekibin onun önümüzdeki yıllarda Mısır milli takımının hücumunu yönetecek adaylardan biri olduğuna inandığının bir yansıması olduğu vurgulandı.

Bu bağlamda “Sport” gazetesi, Barcelona yönetiminin Hamza Abdelkarim’in gelişimini büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirtti. Kulüp, oyuncunun Al-Ahly’ye transferinden bu yana sergilediği olağanüstü performansın ardından, sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmaya karar vermişti.

Gazete, bu transferin Barcelona’ya 1,5 milyon avro artı değişken ödemeler maliyetine mal olduğunu da ekledi; bu hamle, Katalan kulübünün Mısırlı forvetin sahip olduğu büyük potansiyele olan inancını yansıtıyor.

Gazete, Hamza’nın İspanya’daki futbol hayatına hızla uyum sağladığını vurgulayarak, kısa sürede attığı goller, fiziksel yetenekleri ve modern futbolda nadir hale gelen klasik forvet özellikleri sayesinde “La Masia” yetkililerinin dikkatini çekmeyi başardığını belirtti.

Gazete, Barcelona’nın mevcut planının, oyuncuyu kulübün teknik yapısı içinde geliştirmeye devam etmek üzerine kurulu olduğunu ve Alman teknik direktör Hans Flick yönetimindeki yaz hazırlık döneminde birinci takımda forma giyme fırsatının da göz ardı edilmediğini ortaya koydu.

Gazete, haberini Dünya Kupası’nın Hamza Abdülkerim’in yeteneğini tüm dünyaya sergilemek için ideal bir platform olduğunu vurgulayarak sonlandırdı. Mısır milli takım formasıyla sahada geçirdiği her dakikanın, Barcelona’nın kadrosunda “değerli bir mücevher” ve Afrika futbolunun en önde gelen gelecek vaat eden yeteneklerinden birine sahip olduğu yönündeki inancını pekiştirdiğini belirtti.

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