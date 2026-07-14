Barselona'da şok... Ciddi bir sakatlık, De Jong'u uzun süre sahalardan uzak tutabilir

Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olabilecek ciddi bir diz sakatlığı geçirdikten sonra Barcelona’da endişe yarattı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, yeni sezon hazırlık dönemi Barcelona için pek de ideal başlamadı. Pazartesi günü, hazırlıkların başlamasından önce A takımdan bazı oyuncular rutin sağlık kontrollerinden geçti.

Dünya Kupası’na katılan oyunculara birkaç gün ek dinlenme süresi tanındığı için tüm oyuncular hazır bulunmadı; ancak Ronald Araújo ve Frenkie de Jong, Barcelona’nın tesislerinde yer aldı. Yine de kötü haber, sonuncusundan geldi.

Gazetenin edindiği bilgiye göre, Hollandalı milli oyuncu ciddi bir diz sakatlığıyla boğuşuyor; ancak henüz kesin bir teşhis konulamadı. Orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde daha fazla muayeneye tabi tutulacak.

Buna rağmen, Barcelona içinde endişe seviyesi zirveye ulaştı; en kötü senaryolara dair kaygılar artarken, oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Tahminlere göre, oyuncunun 4 aya kadar sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor.

Şu ana kadar Barcelona'dan sakatlıkla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kesin teşhisin netleşmesinin ardından resmi tıbbi raporun yayınlanması bekleniyor; bu da oyuncunun gerekli tüm muayeneleri tamamlamasından önce gerçekleşmeyecek. Ancak mevcut göstergeler pek de iç açıcı görünmüyor.

De Jong, son yıllarda bir dizi sakatlıkla boğuştu. Geçen sezon, Şubat sonu ile Nisan başı arasındaki kritik dönemde uyluk kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmıştı.

Bundan önce de iki kez ayak bileği sakatlığı geçirmiş ve bu sakatlıklar nedeniyle toplam 6 ay sahalardan uzak kalmış, bu süre zarfında 31 maçta forma giyememişti.