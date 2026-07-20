Sky Italia’nın haberine göre, bu kapsamda geçen hafta sonu Barselona’da bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Guardiola’nın yanı sıra, kısa süre önce Sqaudra Azzurra’nın teknik direktörlüğüne atanan efsanevi savunma oyuncusu Paolo Maldini ile birkaç gün önce İtalyan Futbol Federasyonu’ndaki danışmanlık görevine başlayan eski Milan teknik direktörü ve oyuncusu Leonardo da katıldı.

Bu ünlü ikili, Guardiola’yı son dönemdeki gelişmeler göz önüne alındığında oldukça cazip ancak bir o kadar da karmaşık olan bu teknik direktörlük görevini üstlenmeye ikna etmek istiyor. İspanyol teknik adam, geçen sezonun sonunda on yılın ardından Manchester City’den ayrılmıştı. Guardiola aslında şimdilik bir yıl ara vermeyi planlıyor, ancak Maldini ve arkadaşları yine de şanslarını deniyor.

Eski City teknik direktörü, İtalyanların en çok istediği aday gibi görünüyor. Guardiola’nın görevi net: Gururlu futbol ülkesini geçmişteki başarılarına geri döndürmek. 2021 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu ile muhteşem bir yükseliş yaşansa da, bunun dışında İtalya’nın geride bıraktığı on yıl unutulması gereken bir dönem oldu. Dört kez dünya şampiyonu olan İtalya, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında eleme turlarını geçemediği için üst üste üç kez Dünya Kupası finallerine katılamadı. Bu arada 2024 Avrupa Şampiyonası’nda da pek az daha az hayal kırıklığı yaratan bir turnuva yaşandı; bu turnuvada İtalya, son 16 turunda İsviçre’ye yenildi.

Pep Guardiola geliyor mu? İtalya’nın gözünde muhtemelen iki kurtarıcı adayı daha var

2026 Dünya Kupası elemelerinde başarısızlığın ardından, şu anda Lazio Roma'nın başına geçen eski teknik direktör Gennaro Gattuso, Nisan ayı başında görevinden istifa etmişti. Haziran ayında Lüksemburg ve Yunanistan'a karşı oynanan hazırlık maçlarında (her ikisi de 1-0) Silvio Baldini, Squadra'yı geçici olarak yönetmişti. Şimdi mümkün olduğunca kısa sürede uzun vadeli bir çözüm sunulması bekleniyor; yeni teknik direktörün ilk maçı Eylül sonunda olacak. O zaman İtalya, yeni Uluslar Ligi sezonunun açılışında Belçika ile karşılaşacak.

Guardiola'nın yanı sıra, İtalya'nın yetkililerinin, İtalyan futbolunun altın çağlarını simgeleyen iki önemli ismi daha göz önünde bulundurduğu söyleniyor: 2006 Dünya Şampiyonu Andrea Pirlo ve daha önce Squadra Azzurra'yı çalıştırmış ve 2021'de Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşımış olan Roberto Mancini. Pirlo şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki United FC’nin teknik direktörlüğünü yapıyor. Mancini ise son olarak Katar kulübü Al-Sadd’ı çalıştırıyordu, ancak Haziran ayından bu yana kulüpsüz durumda.