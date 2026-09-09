Gergeç geçen Bernabéu gecesinin en dikkat çekici olayı, Real Madrid'in Inter filelerine gönderdiği iki gol değildi; asıl olay, başrolünde Dean Huijsen ile Nerazzurri'nin iki oyuncusunun bulunduğu, İtalyanca yaşanan ateşli bir atışmaydı. Bu atışma sosyal medyayı alevlendirdi; ardından İtalyan basınında yer alan haberler, Real Madridli savunmacıya atfedilen ve Inter'in tarihi 5-0'lık yenilgisiyle ilgili "büyük yalanın" gerçeğini ortaya çıkardı.

Son dakikalarda ne oldu?

Real Madrid, rakibi Inter Milan'ı "Santiago Bernabéu" sahasında ağırladı ve İspanyol takımı, içinde bulunduğumuz 2026/2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk hafta maçları kapsamındaki bu karşılaşmayı 2-1 kazanarak sonuçlandırdı.

Gergin geçen son dakikalarda, Juventus ve Roma'nın eski savunmacısı Dean Huijsen, aralarında Nicolò Barella ve Nerazzurri kaptanı Lautaro Martínez'in de bulunduğu Inter oyuncularıyla sert bir tartışmaya girdi.

Sosyal medyada yayılan video görüntülerinde Huijsen'in bu iki oyuncuyla karşı karşıya geldiği ve Barella'nın hakeme itiraz etmesinin ardından İtalyanca olarak ona "Sus" dediği görüldü. Real Madridli savunmacı, İtalyan oyuncunun bu davranışını bırakması konusunda sertçe ısrar etti.

Huijsen, Paris'e karşı alınan 5-0'la Lautaro'yla alay etti mi?

Bazı mizah hesapları, Huijsen'in Lautaro'ya, geçen sezon Inter Milan'ın turnuvanın finalinde Paris Saint-Germain karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiye gönderme yaparak "Real Madrid'e saygı göster, Real Madrid daha önce hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi finalini 5-0 kaybetmedi" dediğini iddia etti.

Ancak ünlü "Football Italia" sitesi tartışmaya nokta koyarak Huijsen'in gergin geçen maç sırasında Barella'ya gerçekten İtalyanca karşılık verdiğini, ancak Lautaro Martínez'le kesinlikle alay etmediğini ve 5-0'lık yenilgiyle ilgili dolaşan açıklamanın gerçek olmadığını, mizah hesapları aracılığıyla yayıldığını doğruladı.

Site, Huijsen'in gerçek atışmasının yalnızca Barella'yla olduğunu, Lautaro'yla yaşadığı atışmaya gelince ise herhangi bir hakaret içeren açıklamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

