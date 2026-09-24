Medya, Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen oyuncuların açıklamalarıyla dolup taştı; bunun yanında kulüpler, prestijli ödülü kazanma umuduyla kendi oyuncularını tanıtmak için kampanyalar başlattı.

Farklı adayların medya kampanyalarının kızıştığı bir dönemde, Ballon d'Or ödülünün jüri üyelerinden bazıları açıkça konuşmayı kabul etti.

Son günlerde Lamine Yamal ve Kylian Mbappé başta olmak üzere, Kvaratskhelia, Harry Kane ve Ousmane Dembélé hakkında çokça konuşuldu; bazıları Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini belirtirken, bazıları da başka yıldızlar tarafından aday gösterildi.

Görülmemiş bir medya gürültüsü

Ballon d'Or ödülüne aday belirlemek için 3 ölçüt bulunuyor: bireysel performans ile belirleyici ve etkili kişilik, takım performansı ve dolu dolu bir sicil, bunların yanında dürüstlük ve centilmenlik.

Bazı adaylar üçüncü şarta mutlaka uymayabilir, ancak bir sonraki noktaya geçelim. En önemlisi, adayın ödülü kazanmayı hak ettiğine 100 jüri üyesini ikna etmektir.

Jüri, her ülkeden bir gazeteciden oluşuyor; kesin olarak FIFA sıralamasındaki ilk 100 ülkeden.

"Le Parisien" gazetesi jüri üyelerinden bir kısmıyla iletişime geçti; ancak hiçbiri medyada görünmek istemedi.

Cezayir'i temsil eden jüri üyesi Yazid Ouahib, 2026 yılı Ballon d'Or ödülü için verilen bu tuhaf yarışı ele almayı kabul etti. Ouahib şunları söyledi: "2007 yılından beri jüri üyesiyim ve şunu söylemeliyim ki son iki yılda daha önce benzerini görmediğimiz seçim kampanyalarına tanık olduk. Bütün bu röportajlar, bütün bu yorumlar, oyumu etkilemeyen bir dikkat dağıtmadan başka bir şey değil."

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Şöyle devam etti: "İşler kızışıyor, ancak bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Biz bu olayları uzaktan takip ediyoruz. Meslektaşlarım adına konuşamam, ancak bütün bunların onların oyunu etkilememesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta mesele vicdanla ilgili."

İşe yaramaz bir strateji

İsveçli mevkidaşı Anders Bengtsson, favori adayların tekrarlanan açıklamalarından etkilenmediğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Bu kampanyalar beni kesinlikle etkilemiyor. Bazı oy verenleri etkilemesi imkânsız değil. Eğer iki oyuncu arasında kararsız kalsaydım, belki bazı istatistikler ya da argümanlar terazinin kefesini birinden yana ağır bastırırdı. Ama bu ancak oyumu vermeden önce iyice düşünmemiş olsaydım gerçekleşirdi."

"France Football" dergisinin, yedi yıl boyunca Fransa adına oy kullanan eski genel yayın yönetmeni Pascal Ferré de son günlerde izlenen iletişim stratejisini eleştirdi.

Şunları söyledi: "Jüri üyeleri saf değil. Bir oyuncuyu değerlendirmek ve puanlamak için gereken tecrübeye ve vicdana sahipler; 'O, on ya da 15 kez en iyisidir' cümlesini duymalarına gerek yok."

Şöyle sürdürdü: "Ballon d'Or kazananının medya gürültüsünün ortasında kaybolabileceğini söylerken, bir oyuncunun konuşmaya kaba bir şekilde hâkim olması ve jüri üyelerine baskı altında oldukları hissini vermesi durumunu kastediyorum. Bazılarının tezgahladığı bu gürültü, sonuçta oy verenleri rahatsız edebilir; çünkü bu açık bir manipülasyondur."

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