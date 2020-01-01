Barış Sungur'un hocası Ersin Aka: Olmaz denilebilecek goller atabiliyor

Oynadığı az maça rağmen Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur'u Bucaspor'dan teknik direktörü Ersin Aka değerlendirdi.

’nin yeni transferi Barış Sungur’u, Bucaspor’un hocası Ersin Aka anlattı.

Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'a konuşan Ersin Aka, oyuncusu Barış Sungur'u öve öve bitiremedi;

"Süper Lig’de görev yapan scout arkadaşlarla bir araya geldik. Onlara Barış’ı izlemelerini söyledim. Barış da o maçta 2 gol attı, skordan çok sahaya pozisyon bilgisiyle çok faydalı işler kattı. 17 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten bu performanstan sonra Süper Lig’den 10 takım Barış’ı takibe aldı. Ancak biz ona ligde şans verebilecek durumda değiliz. Her maçı final olan bir takımız, kadroda iki tane gol kralımız var. Dolayısıyla Barış’ı oynatıp kaybetmek istemedik. Sadece küme düşen Manisaspor’a karşı oynattık ve 1 gol, 1 asist yaptı. O maçı da izlemeye gelen birçok scout vardı."

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"Tam bir ceza sahası golcüsü"

Beşiktaş'ın da Barış'ı istediğini ancak Fenerbahçe'nin önce davrandığını belirten Aka, "Barış yaşına göre olağanüstü özellikleri olan bir oyuncu. Tam bir ceza sahası golcüsü. Kendisini çok iyi saklıyor ve hiç olmaz denilebilecek goller atabiliyor. İnşallah kiralık verilmez. Bir kupa maçında 20 dakika bile şans bulsa potansiyelini gösterip taraftarı arkasına alabilecek kapasitede bir oyuncu. Komple bir forvet. Tek santrfor olarak oynar ya da çift forvetli sistemlerde ikinci forvet olarak iş yapabilir” ifadeleriyle oyuncusunun teknik özelliklerini ortaya koydu.