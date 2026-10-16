Barış Ödülü tehlikede: FIFA, Trump'a verdiği ödülü yeniden değerlendiriyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), tartışmalara yol açan "Barış Ödülü"nü, kuruluşundan yalnızca 12 ay sonra kaldırmayı değerlendiriyor.

Ödülün ilk versiyonunu, geçen aralık ayında başkent Washington'da düzenlenen Dünya Kupası kura çekiminde ABD Başkanı Donald Trump almıştı.

Talksport'un haberine göre, dün perşembe günü Zürih'te yapılan FIFA Konseyi toplantısında, bundan sonra yıllık ödüle ilişkin kriterlerin ne ölçüde karşılandığına karar vermekle Futbolda Sosyal Sorumluluk Komitesi'nin yetkili olacağı sonucuna varıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Barış Ödülü'nü 2026 Dünya Kupası başlamadan önce, federasyonun en üst karar alma organı olan FIFA Konseyi'nden resmi bir onay almaksızın Trump'a vermişti.

Yeni karar alma mekanizmasına göre, Inter Milan ve Arjantin'in eski savunmacısı Javier Zanetti, ödülün devam edip etmeyeceğini belirleyecek 22 kişilik komiteye başkanlık edecek.

Değerlendirme süreci, ödülün korunması halinde Barış Ödülü'nün siyasetçilere verilmesinin yasaklanmasıyla sonuçlanabilir. Raporlar ise, geleceğe dair şüphelere rağmen ödül fikrinin toplantıda tamamen devre dışı bırakılmadığını gösteriyor. Nihai kararın, Sosyal Sorumluluk Komitesi'nin Doha'da yapılacak bir sonraki FIFA Konseyi toplantısı sırasında bir araya gelmesiyle önümüzdeki aralık ayında alınması bekleniyor.

FIFA Başkan Yardımcısı ve İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt, komitenin görevine ilişkin detayları gazetecilere yaptığı açıklamalarda şöyle anlattı: "Barış Ödülü'nün gözden geçirilmesi ve dosyanın Sosyal Komite'ye devredilmesi yönünde bir karar alındı. Tartışma yaratan noktalardan biri de şuydu: Ödül baştan verilmeli miydi? Verilmesine nasıl karar verildi? Yeniden verilmeli mi? Bu sorulara Sosyal Komite yanıt verecek."

FIFA daha önce, yıllık ödülün "barış için istisnai ve sıra dışı adımlar atan bireyleri onurlandırmayı" ve "dünya genelinde halkları birleştirme" kavramını somutlaştırmayı amaçladığını duyurmuş; ödülün, kararlı bağlılıkları ve kendi eylemleriyle küresel barışın güçlendirilmesine katkı sunan ve istisnai bir takdiri hak eden kişilere verildiğini belirtmişti.