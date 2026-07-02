Barın masasında oturanlar, altı kez Hollanda Milli Takımı’nda forma giymiş bir futbolcuyu İbiza’da öpüşürken gördü

Al-Shabab’ın savunma oyuncusu Wesley Hoedt, bu hafta Hollanda’nın en popüler YouTube kanalı olan Bankzitters’in bir videosunda boy gösterdi. Hollanda Milli Takımı’nda altı kez forma giyen oyuncu, İbiza’daki tatilinin tadını açıkça çıkarıyordu.

Videoda Bankzitters, günlerini sanatçı Russo’nun yönlendirmesine bırakıyor. Russo, bu internet fenomenlerini İbiza’daki Lío kulübünün The Halftime Show’una götürüyor.

Orada beklenmedik bir şey oluyor. Eski usul Kiss Cam bir erkek ve bir kadını çekince, gençler aniden tanıdık bir yüzü fark ediyor: Hoedt.

Videoda, adamın adının Wesley olduğunu doğruladığı görülüyor. Bankzitters daha sonra ona dostça tezahürat ediyor: “Hoedt, Hoedt, Hoedt!”

“Wesley Hoedt’un burada bu kadar ateşli bir şekilde öpüştüğünü sindirmem biraz zaman alacak,” diyor gençlerden biri.

RealityFBI’ye göre söz konusu kadın, Hoedt’in yeni sevgilisi Miriam Manar. Hoedt, Aralık sonunda şarkıcı Emma Heesters’ten ayrılmıştı.

Tesadüfen, Heesters, Russo’nun Rutje adlı son EP’sinde yer alıyor. Liefdesverdriet adlı şarkı şimdiden 2,6 milyon kez dinlendi.