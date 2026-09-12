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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Barcola'nın bununla ne ilgisi var? Iraola, Fulham karşısındaki çarpıcı kararını açıkladı

Liverpool - Fulham
Liverpool
Fulham
Premier Lig
A. Iraola
B. Barcola
İngiltere

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Fransız yıldızı Bradley Barcola'nın Fulham ile alınan kötü sonucun ardından takımda her iki kanatta da oynamaya alışması gerektiğini vurguladı.

Liverpool, kendi sahasında ve taraftarı önünde Fulham ile İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında golsüz berabere kaldı.

Tribuna sitesi, önceki maçlarda sağ kanatta oynayan Barcola'nın Fulham karşısında sol tarafta görev almasıyla birlikte pozisyon değişikliğinin nedeni sorulduğunda Iraola'nın açıklamalarını yayımladı.

Liverpool teknik direktörü şunları söyledi: "Sanırım bunu birçok kez dile getirdim, elimizde dört kanat oyuncusu var ve belki sezon başlamadan önce herkes, sağ kanata kıyasla elimizde daha fazla sol kanat oyuncusu olduğunu söylerdi, çünkü daha çok sol tarafta oynadılar."

Sözlerine şöyle devam etti: "Tüm kanat oyuncularımız, rakibe bağlı olarak, daha tehlikeli olacaklarını düşündüğümüz tarafa bağlı olarak, bazen savunma gereksinimlerine göre, ayrıca hissettiklerimize ve analiz ettiklerimize göre hem sağ hem sol tarafta oynayacak."

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Andoni Iraola, "Bence Bradley Barcola ve bence dört oyuncunun hepsi zaten her iki tarafta da oynadı ve bu durum sezon boyunca böyle devam edecek." dedi.

Şöyle bir noktaya dikkat çekti: "Sanırım Barcola ile aynı zamanda fiziksel durumunu geliştirmek için de çalışıyoruz, çünkü sezon hazırlık döneminde hiç dakika alamadı. Bugün oynamasının olumlu bir yanı olduğunu düşünüyorum ve üç gün önce Atletico Madrid karşısında oynadığından biraz daha uzun süre sahada kaldığını sanıyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İkinci direkte iyi bir fırsat yakaladı, ama şutunu blokladılar; yine de doğru yere iyi bir şekilde ulaştı. Belki daha fazlasını sunabileceğini biliyoruz, ancak şimdi mesele ona oyun dakikaları vermek ve öz güvenini geliştirmeye devam etmek; kendisi bize daha fazlasını verecek bir oyuncu."

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