Barcelona'ya sürpriz teklif: Parasını ödeyip Haaland'ı getirelim!

Lionel Messi'nin boşluğunu doldurmak isteyen Barcelona yönetimi, baş döndürücü bir teklif aldı.

Lionel Messi'yi kaybettikten sonra hücumda gol yükünü çekecek bir ismin eksikliğini hisseden ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçı da gol atamadan kaybeden Barcelona'da finansal sorunlar devam ederken, santrfor arayışı da sürüyor.

İspanyol basınının iddiasına göre Katalan devi önümüzdeki sezon Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle Erling Haaland yarışına katılabilir.

Sport'ta yer alan habere göre çok sayıda yatırım fonu ve finans kuruluşu Barcelona yönetimine Haaland transferini finanse edebileceklerini bildirdi. Kulübün CEO'su Ferran Reverter'in Haaland'ın Barça için gerçekçi bir hedef olmadığını açıklamasına rağmen finans şirketlerinden gelen bu öneri Barcelona yönetimi tarafından değerlendirmeye alındı.

Barcelona'nın yıldızı olabilir

Barcelona markasının küresel gücü sayesinde bu yatırımın geri dönüşünü kısa bir süre içerisinde alabileceğine inanan finans kuruluşları bu transferleri gerçekleştirmeye hazır olsa da Barcelona yönetimi ise Haaland için gerekli olan maaş bütçesini oluşturup oluşturamayacağı konusunda şu an için oldukça kararsız görünüyor.

Dortmund ile imzaladığı sözleşmede 2022 yazında 75 milyon euro karşılığında serbest kalacağına dair bir iyi niyet anlaşması bulunan Haaland'ın Mbappe'nin Real Madrid yolunu tutması halinde başta PSG olmak üzere çok sayıda kulübün bir numaralı transfer hedefi olması bekleniyor.

Öte yandan PSG ya da Real Madrid'de takımın yıldızı statüsünden uzakta olacak olan Haaland, Barcelona'nın genç yıldızları Pedri, Fati ve Gavi ile birlikte yeni Barcelona'nın bir numaralı ismi olma şansına da sahip görünüyor.

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