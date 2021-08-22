Barcelona'nın yıldızı İspanya için oynamayı reddetti

Alt yaş kategorilerinde İspanya Milli Takımı'nın formasıın giyen genç oyuncu, sürpriz bir tercihte bulundu.

Barcelona'da geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen ve La Liga'da şans bulduğunda gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu Ilaix Moriba sürpriz kararlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce yeni sözleşme imzalamadığı için kadro dışı bırakılan Moriba, bu defa İspanya Milli Takımı için oynamayı reddetti.

Daha önce beş kez İspanya U17 Milli Takımı'nın formasını giyen 18 yaşındaki oyuncunun babası Gine Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirirken, yapılan toplantıdan bu karar çıktı. Liberyalı bir baba ve Gineli bir anneden dünyaya gelen Moriba, çocukken İspanya'ya yerleşmiş ve İspanyol vatandaşlığı almıştı.

Ülkesinin yıldızı olacak

FIFA sıralamasında 76. sırada bulunan ve futbol tarihinde kayda değer hiçbir başarısı bulunmayan Gine'nin yeni yıldızı olacak olan Moriba'nın ülkesinin Fas ve Gine Bissau'ya karşı oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında kadroya davet edilmesi ve ülkesi adına ilk resmi karşılaşmalarda boy göstermesi bekleniyor.

Barcelona'nın yeni sözleşme teklifini daha yüksek ücret talep ettiği için reddeden ve hem A takım kadrosundan çıkartılan hem de çalışmalarını sürdürdüğü B takımın maçlarında kadroya dahil edilmeyen Moriba çok sayıda Avrupa takımının transfer listesinde yer alırken, Leipzig'in resmi teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Daha fazla okuma