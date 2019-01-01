Barcelona'nın yeni yıldızı Ansu Fati kimdir ve hangi milli takımda oynuyor?

Bu yaz Barcelona ile resmi maçlara çıkmaya başlayan Ansu Fati, yaptığı çıkışla Katalanların yeni gözdesi olmayı başardı.

Altyapıdan çıkardığı birçok oyuncuyla geçtiğimiz yıllara damga vuran 'da son birkaç yıldır yıldız bir ismin ortaya çıkmaması La Masia'nın tartışılmasına neden olmuştu. Ancak bu yaz fikirler değişecek gibi. Bu yaz Barcelona'da A takımda forma giymeye başlayan Ansu Fati, 'ya müthiş bir başlangıçyapmayı başardı.

Ansu Fati kimdir?

Tam adı Anssumane Fati olan genç yıldız adayı Gine - Bissau'da dünyaya geldi. Fati 6 yaşındayken ailesi 'e göç etti ve Fati de önce Herrera, sonra da altyapısına girdi. Burada geçirdiği iki yılın ardından Barcelona ve kendisine talip oldu. Fati ve ailesi Real Madrid daha fazla para teklif etmesine karşın Barcelona'yı seçti. 10 yaşında La Masia'nın kapısından içeri giren Ansu Fati'nin geleceği böyle şekillendi.

Fati'nin babası Bori Fati de eski bir futbolcu. Portekiz'e göç ettikten sonra, bazı amatör takımlarda futbol oynadı. Daha sonra Sevilla yakınlarında bir Endülüs kasabası olan Marinaleda'ya taşındı. Fakirlik içinde geçen günlerinde belediye başkanıyla tanıştı ve şoför olarak iş buldu. Bu sayede Fati ailesinin hayatı değişmeye başladı. Önce Herrera'ya yerleştiler, ardından Ansu Herrera altyapısında futbol oynamaya başladı. Ardından Sevilla ve sonra da Barcelona'ya uzanan hikaye bu şekilde başlamış oldu.

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İlk maçında rekor geldi

24 Temmuz'da Barcelona ile resmi sözleşmeye imza atan Fati, ilk maçına da karşısında çıktı. O gün 16 yıl 297 günlük olan Gineli oyuncu, 1941/42 sezonunda 16 yıl 280 günlükken Barcelona formasıyla ilk maçına çıkan Vicente Martinez'in ardından Katalan ekibinde forma giyen en genç ikinci oyncu oldu. Bu maçta attığı golle de Barcelona tarihinin gol atan en genç oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Fati ayrıca, La Liga tarihinde de gol atan en genç 3. futbolcu olarak da rekorlara adını yazdırdı.

Milli takımını henüz seçmedi

Gine pasaportunun yanında İspanya pasaportu da bununan Fati henüz milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu herhangi bir milli takımın da formasını henüz sırtına geçirmedi. Gine'nin Portekiz sömürgesi olması nedeniyle Portekizliler de Fati'yi milli takıma kazandırmak için çaba gösteriyor.