Euro 2020’de yıldızını parlatan Damsgaard için Sampdoria’nın istediği bonservis ücreti belli oldu.

Danimarka formasıyla Euro 2020’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Damsgaard, Barcelona ve AC Milan gibi kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Yıldız oyuncunun bonservisinin bulunduğu Sampdoria ise oyuncuyu satmaya pek sıcak bakmazken, 50 milyon euro üzerindeki teklifleri düşünme kararı aldı.

Eriksen’in yaşadığı talihsiz olayın ardından Danirmarka’nın ilk 11’ine yerleşen Damsgaard, geride bıraktığımız sezonda Serie A’da da iyi bir performans göstermişti. Böylelikle 20 yaşındaki oyuncu için Avrupa devleri sıraya girdi.

Neler söylendi?

GR Parlamento’ya konuşan Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, yıldız oyuncu hakkıında şunları söyledi: “Damsgaard’ın şu anda değerinin ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü o satılık değil.”

“Onu takımda tutmak ve burada onun gelişmesine yardımcı olmak istiyoruz. Sonrasında ise mümkün olan en yüksek bedel karşılığında onu satmak istiyoruz.”

“Şimdi ise 30 milyon euro ve 50 milyon euro arasında bir değerinin olduğunu düşünüyorum. Bundan daha fazlasını edecek yeteneğe de sahip.”

Damsgaard’ın kariyeri

Sampdoria, Damsgaard’ı 2020’nin eylül ayında Nordsjaelland’dan yalnızca 6.75 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Başarılı oyuncu, Serie A’daki ilk sezonunda ise 35 maça çıkarken iki gol dört asistlik bir performansa imza atmıştı.

Euro 2020’de de büyük bir çıkış yakalayan Damsgaard, Rusya karşısında attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihinde Danimarka ile gol sevinci yaşayan en genç oyuncu olmuştu.

Son 16 turunda Galler’i geçen Danimarka, çeyrek finalde ise Çekya ile karşılaşacak. Bakalım Damsgaard, bu karşılaşmaya da damga vurmayı başarabilecek mi?

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