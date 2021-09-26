Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati 10 ay sonra golle döndü

18 yaşındaki hücumcu oyuna sonradan dahil olduğu maçta skoru belirleyen golü attı.

La Liga’da Barcelona, evinde Levante’yi 3-0 mağlup ederken, uzun aradan sonra sahalara dönen Ansu Fati gol sevinci yaşadı.

Barcelona’nın Real Betis ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan genç yetenek, Kasım 2020’den bu yana futboldan uzaktı.

Levante karşısında bitime 10 dakika kala Luuk de Jong’un yerine oyuna dahil olan Ansu Fati, 90+1’de takımının üçüncü golünü kaydetti.

Gol nasıl geldi?

Memphis Depay’ın topun üzerinden atlamasıyla Eric Garcia’nın gönderdiği pas Ansu Fati’yle buluştu. Levante savunmasındaki boşluğu gören Fati, rakip kaleye doğru hareketlendi.

Kendisini karşılayan Jorge Miramon’u yön değiştirerek ekarte eden Fati, ceza sahası dışından çektiği şutla kaleci Aitor’u mağlup etti.

İlk yarıda Depay ve De Jong’un golleriyle iki farklı üstünlüğü yakalayan Barcelona, bu golle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Fati ne söyledi?

Beklentilerinin ötesinde bir dönüş maçı olduğunu belirten Fati, Lionel Messi’den devraldığı 10 numaralı formayı gururla taşıdığını vurguladı.

“Böyle bir dönüş hayal etmemiştim. Kazandığımız için mutluyum, daha yapacak çok işimiz var. Doktorlarıma ve fizyoterapistlerime yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde taraftarlara da.”

“Tek düşüncem takıma katkı yapabilmekti. Aylardır acı çeken ailem ve kulüp için emek veren herkes aklımdaydı. Bana bu süreçte çok destek oldular.”

“Benim için 10 numaralı forma bir baskı kaynağı değil, bir gurur kaynağı. Kulüp ve kaptanlar bana bu formayı taşıma fırsatı verdi. Baskı değil, minnettarlık hissediyorum.”

“La Liga için, Şampiyonlar Ligi için ve her kupa için savaşacağız.”

Barcelona düşüşe son verdi

Ronald Koeman ve ekibi, Levante galibiyetiyle dört maçlık galibiyet hasretine nokta koydu. La Liga’da beşinci sıraya yükselen Barcelona, bir maç eksiğiyle lider Real Madrid’in beş puan gerisinde yer alıyor.

Daha fazlası için:

Çağlar Söyüncü için Avrupa devi iddiası

Fenerbahçe, Zajc transferinde dolandırıldı iddiası!

Ronaldo'nun Cristiano Jr. planı