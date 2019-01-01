Barcelona'nın eski yıldızı Andres Iniesta'ya ırkçılık suçlaması

Andres Iniesta, İspanyolların geleneksel bayramı Üç Kral Günü'nde yaptığı paylaşımla takipçilerinin tepkisini çekti.

Barcelona'nın eski yıldızı Andres Iniesta, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası 'ırkçılık' ile suçlandı.

Üç Kral Günü kutlamalarında çeşitli kostümler giyerek çekildikleri fotoğrafta Iniesta'nın iki yanında bulunanların açıkça yüzlerini siyaha boyaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Üç Kral Günü, çeşitli kostümlerle kutlanılan ve çocuklara hediyelerin verildiği bir İspanyol bayramı olarak biliniyor.

Daha önce Antoine Griezmann da yüzünü siyaha boyayıp poz verdiği için ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve özür dilemişti.

34 yaşındaki oyuncu henüz bir özür açıklamasında bulunmadı.

İspanyol oyuncu, Japonya takımı Vissel Kobe ile bu sezon 14 maçta 3 gol attı, 3 asist yaptı.