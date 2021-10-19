Barcelona'nın eski başkanı açıkladı: Mbappe imzalamıştı, hoca başkasını tercih etti!

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, Katalan ekibinin geçmişte Kylian Mbappe'yi almaya yakın olduğunu söyledi.

Barcelona'nın yaptığı transferler ve neden olduğu ekonomik krizle sıklıkla eleştirilen eski başkanı Josep Maria Bartomeu, Katalan ekibinde görev yaptıkları sürece ilişkin bir itirafta bulundu. Barcelona'nın kendisi döneminde Kylian Mbappe'yi alma şansına sahip olduğunu belirten Bartomeu, teknik heyetin farklı bir tercihte bulunduğunu açıkladı.

ESport3'e konuşan Bartomeu, Neymar'ın PSG'ye transfer olduğu yaz Mbappe ile her konuda anlaşmaya vardıklarını belirtirken, "Mbappe'nin imzası masada duruyordu ama teknik heyet oyunu genişletecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu için Ousmane Dembele'yi tercih etti" dedi. Bartomeu'nun açıklaması büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi.

Bekleneni veremedi

Katalan ekibinin o dönemki teknik direktörü Ernesto Valverde'yi savunmayı da ihmal etmeyen Bartomeu, Dembele'nin Mbappe'den iki yaş büyük olmasına vurgu yaparken, Dortmund'daki son sezonuna dikkat çekti ve 24 yaşındaki oyuncunun o dönem Mbappe'nin önünde olduğunu söyledi.

Dembele'nin Barcelona'daki performansı ise tüm bu övgülere rağmen hayal kırıklığı yaratmıştı.

Barcelona'ya transferinin ardından sıklıkla sakatlık problemleri yaşayan ve oyun bağımlısı olduğu gerekçesiyle yeterince dinlenmediği iddialarıyla gündeme gelen Dembele, beş sezonda 81 La Liga karşılaşmasına çıkmış ve 18 gol atmıştı. Sezon sonunda kontratı sona erecek Dembele'nin kulüpteki geleceği de henüz netlik kazanmadı.

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