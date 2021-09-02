Barcelona'nın 60 milyon euro'luk yıldızı Beşiktaş'a imza atmaya geliyor

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş dünyaca ünlü bir isimle anlaşmaya yakın.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için de iddialı bir kadroya kurmaya hazırlanırken, transferin son günlerine girilirken gündeme gelen son isim Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Miralem Pjanic oldu. Siyah-beyazlı takımın Bosna-Hersekli oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için Barcelona'ya teklif sunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş Miralem Pjanić için Barcelona ile 1 sene kiralık anlaşma sağladı.



Miralem Pjanić bu akşam İstanbul’a gelecek. @aspor — Sercan Dikme (@sercan_dikme) September 2, 2021

Çok sayıda farklı medya organında yer alan haberlere göre Barcelona, siyah-beyazı takımdan gelen bu teklifi kabul etti. Barcelona'nın geçtiğimiz sezon Juventus'tan 60 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pjanic, takımla geçirdiği ilk sezonda istediği kadar forma şansı bulamamış ve maaş bütçesi krizi yaşayan takımdan ayrılma kararı almıştı.

Salihle birlikte oynamıştı

Eski takımı Juventus ile de görüşen 31 yaşındaki oyuncunun Avrupa'nın büyük liglerinde transfer penceresinin kapanması üzerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak baktığı kaydedildi. Tamamı Juventus'ta olmak üzere dört Serie A şampiyonluğu yaşayan Pjanic, Beşiktaş'ın bir diğer orta sahası Salih Uçan ile Roma'da birlikte top koşturmuştu.

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Serie A'da yılın takımına seçilen Pjanic, 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yılın takımında da kendisine yer bulmuştu. Geçen sezon Barcelona formasıyla 30 maça çıkan Pjanic daha önce Ligue 1 takımlarından Lyon ve Metz'in formalarını da giymişti.

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