Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Brian Riemer, Barselona'ya giderek Hansi Flick ile bir araya gelmeyi planlıyor. Görüşmenin amacı, Andreas Christensen'in yaşadığı tekrar eden sakatlıkların nedenlerini ele almak ve savunma oyuncusunun fiziksel hazırlığını yeniden kazanmasını sağlayacak çözümler bulmaya çalışmak.

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İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, sakatlıklar son sezonlarda hem Barcelona hem de ülkesinin milli takımıyla Christensen'in rekabet etme ve devamlılığını koruma kapasitesini olumsuz etkiledi.

Danimarkalı savunmacı, son yaşadığı sakatlıktan iyi bir şekilde toparlanabilmek için mevcut uluslararası ara döneminde ülkesinin milli takım kadrosuna katılmaktan özür dilemek zorunda kaldı. Söz konusu sakatlık, sol bacaktaki dört başlı uyluk kasının ön düz kasında yaşanan kas sorunlarından kaynaklanıyor.

Bu durum, savunmacının fiziksel durumunu görüşmek üzere Barcelona'ya seyahat edip Hansi Flick ile bir araya gelmeyi planlayan Danimarka milli takımı teknik direktörünü endişelendirdi.

Birkaç ay önce sözleşmesini iki sezon daha uzatan Barcelona'nın tecrübeli savunmacısı Christensen, sol bacaktaki dört başlı uyluk kasında yaşadığı bir kas sakatlığı nedeniyle bu sezon 7 maça çıkamadı.

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Sakatlıklar oyuncuyu geçen sezon daha fazla etkilemişti; aralarında ön çapraz bağ kopması da bulunan çeşitli fiziksel sorunlar nedeniyle Danimarka Milli Takımı ve Barcelona ile 36 maçta forma giyemedi.

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2024-2025 sezonunda ise Danimarkalı savunmacı, aşil tendonundaki sorunlar ve bir kas sakatlığı nedeniyle 50 maçta sahaya çıkamadı.

Danimarka Milli Takımı teknik direktörü Brian Riemer, birkaç gün önce, Christensen'in mevcut uluslararası ara dönemde milli takım maçlarına çıkmaktan özür dileme kararının ne kadar zor olduğunu dile getirmişti. Danimarka Milli Takımı, bu dönemde Portekiz ve Norveç milli takımlarıyla karşılaşıyor.

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Riemer şunları söyledi: "Hazır olmadığını gördü ve bu yüzden özür dilemek zorunda kaldı. Vücudunun şu anda içinde bulunduğu durumda, uluslararası maçlara çıkmaya hazır hissetmiyor."

Şöyle devam etti: "Danimarka Milli Takımı'nı seviyor. Dün akşam telefonda neredeyse ağlayan bir adam duyacaktım; bu durumdan dolayı derin bir hayal kırıklığı ve büyük bir rahatsızlık hissediyordu."

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Danimarka "BT" gazetesinin bugün cuma aktardığına göre, Danimarka Milli Takımı teknik direktörü Barcelona'ya seyahat ederek Flick ile bir araya gelmeyi, Christensen'in yaşadığı tekrarlayan sakatlıkların nedenlerini incelemeyi ve bu soruna ortak çözümler bulmaya çalışmayı amaçlıyor.

Gazete, Riemer'in şu açıklamalarını aktardı: "Hansi Flick ile zaten onlarla görüşmeye gideceğim konusunda anlaştık. Aynı masa etrafında oturup iyi bir plan hazırlamak için çalışacağız."