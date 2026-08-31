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Barcelonalı oyuncu sözleşmesini imzalamaya geldi, yeni takımının 4 golle yıkılışına tanık oldu

Transfers
Barcelona
Royal Antwerp
A. Cortes
La Liga
First Division A
İspanya
Belçika

Ağır mağlubiyet

Barcelona'nın 21 yaşındaki İspanyol savunmacısı Álvaro Cortés, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak üzere Belçika'ya gelmesinin ardından Belçika ekibi Royal Antwerp'e resmen transfer olmaya yaklaştı. Anlaşmanın resmi açıklamasının önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

"DAZN" ağının kameraları Cortés'i pazar günü Bosuilstadion'un tribünlerinde, Royal Antwerp'in Sint-Truiden karşısındaki maçını takip ederken görüntüledi. Müstakbel takımının 4-1 kaybettiği bu maçla birlikte Belçika kulübü, ligdeki ilk 4 haftada yalnızca 4 puan toplayarak istikrarsız başlangıcını sürdürdü.

Cortés'in transferi, bu sezonun hazırlık dönemine Barcelona'nın ilk takımıyla başlamasının ve İngiltere'deki kamp süresince teknik direktör Hansi Flick'e kendini kanıtlama ve planlarında bir yer edinme isteğini vurgulamasının ardından, daha fazla oynama fırsatı arayışıyla geldi.

Ancak Barcelona'nın savunma hattı mevkileri için sürdürülen güçlü rekabet, genç savunmacının düzenli olarak süre bulma şansını tehdit ediyordu. Bu nedenle kendisine daha fazla oynama ve gelişme fırsatı verecek yeni bir tecrübe arayışına yöneldi.

Cortés, ligin açılış maçında Elche karşısında Barcelona'nın kadrosunda yer almış, ardından Royal Antwerp'e transferiyle ilgili görüşmelerle meşgul olması nedeniyle Athletic Bilbao karşılaşmasında forma giymemişti.

La Liga
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Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
First Division A
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Standard Liege
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Royal Antwerp
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Belçika kulübünün önümüzdeki yakın dönemde Cortés'in transferini resmen açıklaması bekleniyor. Böylece İspanyol savunmacı, Barcelona'nın ilk takımıyla düzenli olarak forma giyme yolunun şu an için daha zor olabileceğini anladıktan sonra, kariyerinde yeni bir sayfa açmış olacak.

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