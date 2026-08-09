Barcelona kulübü, ünlü La Masia akademisinin yeteneklerine güvenmeye devam ediyor. Katalan kulübünü köklü akademisinin ürünlerine yatırım yapmaya iten mali krizin sürdüğü ortamda, 19 yaşındaki Xavi Espart ve 20 yaşındaki Héctor Fort, yeni sezon hazırlık döneminde Alman teknik direktör Hansi Flick'in beğenisini kazanan en dikkat çekici genç oyuncular olarak öne çıktı.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Espart 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı performansının ardından hak ettiği tatilinden vazgeçti; bu yazın futbol kariyerindeki önemini kavramış durumdaydı. Bu tutum, teknik heyetin, oyuncunun profesyonel zihniyeti ve asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen sağ bek pozisyonuna uyum sağlama becerisi karşısında beğenisini topladı.

Flick, takımın İngiltere'deki antrenman kampının sonunda Espart'ın performansını şu sözlerle övdü: "Xavi Espart sağ bek mevkisinde harika bir performans sergiledi ve Birmingham karşısında mükemmel bir maç çıkardı. Antrenmanlardan da açıkça görülüyor ki en üst seviyesinde, hatta çok daha fazlası."

Katalan oyuncu ise hedefini şu sözlerle dile getirdi: "Amacım burada kalmak ve teknik direktörün bana olan güvenini sürdürmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu kulüpte uzun yıllar geçirdim, ne yapmam gerektiğini ve önüme çıkan fırsatları nasıl değerlendireceğimi biliyorum."

Espart, dün cumartesi Udinese ve Nottingham Forest'a karşı oynanan üçlü turnuvada parladı; sağ kanatta Karim Adeyemi ile dikkat çekici bir uyum sergiledi ve iki maçta da toplam bir saatlik süreyle ilk on birde forma giydi. Bu durum, Brian Fariñas'ın yanı sıra kendisinin de ilk takımda yer garantilemesini kuvvetle muhtemel kılıyor.

Espart'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzanıyor ve sportif direktör Deco, sözleşmenin yenilenmesi için çalışmalara şimdiden başladı.

Les Corts'tan gelen ve geçen sezonu Elche'de kiralık olarak geçiren Fort ise, kendini kanıtlamak için istekli bir şekilde hazırlık dönemine katıldı. Ancak gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre, basında çıkan haberler Barcelona'nın transfer döneminin son aşamasında kendisi için gelecek teklifleri dinleyeceğine işaret ediyor.

Tüm tarafların en öncelikli isteği, sürekli mali sıkıntı içinde kulübün genç yeteneklerini geliştirme stratejisi çerçevesinde, ister Camp Nou'da ister yeni bir kiralıkla olsun, Fort'un düzenli oynama fırsatı bularak gelişimini sürdürmesi olmaya devam ediyor.

Bu yeteneklerin öne çıkması, son beş yılda ilk takımda yerlerini sağlamlaştıran geniş bir La Masia oyuncuları dalgasının parçası olarak geliyor. Bunların arasında Gavi, Baldé, Fermín, Lamine Yamal, Bernal ve Casadó bulunuyor; bu olgu Blaugrana'ya sportif, sosyal ve mali açıdan yeniden canlılık kazandırdı.