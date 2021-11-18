Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan ve La Liga'da oynadığı 12 maçta 17 puan toplayarak lider Real Sociedad'ın 11 puan arkasında dokuzuncu sırada yer alan Barcelona, Ronald Koeman'la yollarını ayırarak göreve Xavi Hernandez'i getirmişti.

Takımın artık son dönemlerde Koeman'a olan inancını yitirdiğini söyleyen Barcelonalı Oscar Mingueza, Xavi döneminden ise umutla bahsetti.

Neler söylendi?

Mundo Deportivo' ya konuşan Mingueza, Koeman döneminde soyunma odasındaki tavrı şöyle anlattı:

“Soyunma odasının bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Bir atmosferden söz etmek mümkün değildi, oyuncular mutlu değillerdi.”

“İyi olmadığınızda ve işler de değişmediğinde, bir değişikliğe ihtiyaç duyarsınız. Xavi’nin bizimle iyi işler çıkaracağını düşünüyorum.”

“Takım artık Koeman’ın yöntemlerine güvenmiyordu ve herkes kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne bireysel olarak ne de kolektif olarak iyi değildik.”

“Şimdi ise işlerin iyiye gitmeye başlayacağını düşünüyorum ve bu değişikliği görmek için de iki-üç ay beklemek zorunda olmayacağımız kanaatindeyim. Bu hafta sonundan itibaren yeni şeyler göreceğiz.”

"Xavi'nin gelmesi antrenmanlarımızı değiştirdi"

“Çalışmalarımız artık sahada ne yapmak istediğimizle alakalı. Bu konuya dair net fikirlerimiz var. Ve bunu maksimum yoğunlukla, baskıyla ve kaliteyle yapıyoruz. İyi sonuçlar almak için çizdiğimiz bu yola dair böylesine net fikirlerimizin olması güzel bir şey.”

"İlginç olan, bu kuralların önceden uygulanmamış olması!"

“Söylenenlere bakınca sanki o bir askermiş ve bizim de elimizden bir şey gelmiyormuş gibi görünüyor. Ama yalnızca biraz disiplin ve basit kurallar getirdi.”

“Ancak bu kurallar zaten altyapıda ve Barça B’de uygulanıyordu. Ama cezalar tabii ki onlara kıyasla biraz daha fazla cep yakıyor!”

“Bu kuralların şu ana dek uygulanmaması asıl garip olan noktaydı.”