Barcelonalı futbolcular maaşlarında yüzde 70'lik kesintiye gitti

Lionel Messi açıkladı: Barcelonalı futbolcular maaşlarında yüzde 70'lik bir kesintiye giderek kulüpte diğer pozisyonlarda çalışanları destekleme karar

ve takım arkadaşlarından şık jest.

Arjantinli süper yıldız, takım arkadaşlarıyla birlikte aldıkları karar gereği futbolun koronavirüs salgını nedeniyle durduğu süre boyunca maaşlarında yüzde 70'lik bir kesintiye gideceklerini ve böylece kulüpte diğer görevlerde çalışan insanların maaşlarını yüzde 100 alabilmelerini sağlayacaklarını duyurdu.

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Katalan devinde ekonomik koşullar nedeniyle birçok çalışanın işine son verilmesi gündemdeydi.

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Dünyadaki futbol kulüpleri içerisinde en büyük maaş yüküne sahip olan 'da yönetim geride kalan günlerde oyuncularından maaşlar konusunda feragat talebinde bulunmuştu.

Avrupa futbolunun bir diğer devi 'ta da oyuncular maaş kesintisini kabul etmiş ve böylelikle 90 milyon euro'luk bir tasarruf yapılacağı öngörülmüştü.