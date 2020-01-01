Barcelona'dan tepki: Sonuçlar her zaman aynı takımın lehine değişiyor

Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Real Madrid maçlarındaki VAR kararlarını eleştirdi.

'nın patronu, VAR incelemelerinden çıkan kararların hep aynı takımın yararına olduğunu söyleyerek, şampiyonluğu için yarıştığı 'e gönderme yaptı.

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Athletic Bilbao'yu VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltı vuruşunda hata yapmayan Sergio Ramos'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu maçın ardından Barcelona, 'i 4-1 mağlup etti ve ligin son 4 haftasında Real Madrid'in 4 puanlık üstünlüğü ile girildi.

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Katalan ekibin başkanı Bartomeu, Villarreal maçının ardından resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"San Mames'teki maçı neredeyse sonuna kadar izledim. Dünyanın en iyi ligine sahibiz ama salgın sonrasında VAR kararlarının adil olmamasından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Sonuçlar her zaman aynı takımın lehine değişiyor."

Real Madrid, verilen aranın ardından oynadığı , ve maçlarında da VAR incelemesinin ardından alınan kararlar İspanya'da gündeme damga vurmuştu.

Real Madrid kalan 4 haftada sırasıyla (E), Granada (D), Villarreal (E) ve (D); Barcelona ise (E), Valladolid (D), Osasuna (E) ve Alaves (D) ile karşılaşacak.