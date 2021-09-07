Barcelona’da Başkan Laporta, Griezmann’ın ayrılığının Messi’nin geleceğiyle ilişkisini değerlendirdi.

Barcelona’da Başkan Laporta, Griezmann’ın ayrılığının Messi’nin geleceğiyle ilişkisini değerlendirdi.

Yoluna Barcelona’da devam etmek için maaşında yüzde 50 oranında indirime gitmeyi kabul eden Lionel Messi, kulübüyle sözlü anlaşmaya varmıştı.

Ancak BarcelonaLa Liga’nın mali sınırlamaları gereği maaş bütçesinde Arjantinli yıldıza yer açamamış ve serbest statüdeki efsane oyuncu da bu gelişmelerden sonra Paris Saint-Germain ile imzalamıştı.

Transfer döneminin son günlerinde yüksek maaşlı isimlerden Antoine Griezmann ile de yolların ayrılması üzerine futbol kamuoyu, Fransız yıldızın daha erken gönderilmesi halinde Messi’nin yeni sözleşmeye imza atıp atamayacağını merak etmeye başlamıştı.

“Messi’nin kalması yine de mümkün değildi!”

Esport3’e konuşan Barcelona Başkanı Laporta, Messi’nin ayrılık sürecinin ardından açıklamalarda bulundu ve Griezmann’ın ayrılığının Arjantinli efsanenin sözleşme durumunu etkileyemeyeceğini söyledi:

“Messi ile ön anlaşma sağlamıştık ve el sıkışmıştık. Birkaç anlaşmamız daha vardı ve La Liga da bunu kabul edecek gibi görünüyordu, ardından bunun gerçekleşemeyeceğini söylediler. Biz de bundan sonra bu durumu değiştiremeyeceğimizi anladık ve ipin ucunu bıraktık.”

“Messi; Griezmann daha erken ayrılmış olsa veya kaptanlar maaşlarında önceden indirime gitmiş olsa da kulüpte kalamazdı.”

“Ancak maaş bütçemizi düşürdük ve önümüzdeki yıl daha rekabetçi olacağız.”

“Bu durumdan her iki tarafın da üzgün olduğunu düşünüyorum çünkü biz böyle olsun istememiştik. Ayrıldığından beri Messi ile konuşmadım.”

“Messi’nin PSG ile ilk maçını izledim ve onu farklı bir takımda görmek gerçekten tuhaftı. Onu farklı bir formayla görmeyi sevmedim.”

Barcelona’yı gelecekte ne bekliyor?

Messi ve Griezmann’ın ayrılıklarının ardından maaş bütçesini düşüren Laporta, ilerleyen dönemde Barcelona’yı daha iyi günlerin beklediğini düşünüyor:

“Maaş giderlerimizdeki bu düşüş önemli, yüzde 110 seviyesinden yüzde 80’e düşürmeyi başardık.”

Laporta, maaşlarında indirime giden oyunculara da teşekkür etti:

“Kahramanlarımız Pique, Alba ve Busquets’e teşekkür ediyorum, Sergi Roberto ile de bir anlaşma yapacağız.”

“Hayranlık duyulası bir işe imza attılar. Onlar bu kulübe aidiyet hissediyorlar, bu gerçekten çok değerli. A Takım’dan Umtiti gibi diğer oyuncularımızla da bu uygulamaya devam edeceğiz, zor bir süreçten geçiyoruz.”

“İlk olarak kaptanlar bir örnek teşkil ettiler, şimdi ise diğer oyuncularla aynı şekilde devam edeceğiz.”

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