Barcelona'dan Chelsea'ye transferin son gününde Willian teklifi geldi

Barcelona'nın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Willian için Chelsea'ye teklifte bulunduğu iddia edildi.

Ocak ayı transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala 'nın 'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Willian için teklif hazırladığı ortaya çıktı.

Sky Sports' ta yer alan habere Quique Setien'in Willian'ın transfer edilmesini istediği ve Barça'nın Chelsea'ye 25 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

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Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 5 gol 5 asistle oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Barcelona'da oynamaya sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşmasını beklediği iddia ediliyor.

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Willian'ın sezon sonunda Chelsea ile olan anlaşması ise sona erecek.