Barcelona’da yeni forma numaraları açıklandı: Messi’nin 10 numaralı formasını ne bekliyor?

Yeni sezon öncesinde Barcelonalı oyuncuların forma numaraları belli oldu, peki 10 numaralı formanın akıbeti ne oldu?

Barcelona’nın Lionel Messi’yle yolların ayrılacağını açıklamasının ardından Arjantinli yıldızın yeni adresinin neresi olacağı kadar Katalan ekibinin yeni 10 numarasının kim olacağı da merakla bekleniyordu.

Barcelona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon öncesinde oyuncularının forma numaralarını açıkladı. Bununla birlikte yeni transferler Sergio Agüero ve Memphis Depay’ın da kaç numaralı formayı terletecekleri belli oldu.

Peki, Lionel Messi’den sonra Barcelona’nın 10 numaralı formasını ilerleyen süreçte neler bekliyor?

Memphis ve Agüero’nun forma numaraları

Pazar günü Juventus’la oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarını sürdüren Katalan ekibi, maç kadrosunu açıklarken oyuncularının forma numaralarını da duyurmuş oldu.

Lionel Messi’den boşalan 10 numaralı formayı ise şimdilik hiçbir oyuncu almaya cesaret edememiş gibi görünüyor.

Lyon’la olan sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona’ya transfer olan Memphis, Martin Braithwaite’in yerine 9 numaralı formayı terletecek. Danimarkalı oyuncu ise 12 numaralı formayı sırtına geçirecek.

Eski Manchester City’li ve Messi’nin de yakın dostu olan Aguero ise 19 numaralı formayla mücadele edecek.

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Diğer değişiklikler

Barcelona’nın genç yıldızları Riqui Puig 6; Ansu Fati ise 17 numaralı formayı giyecek.

Geride bıraktığımız sezonda ciddi bir sakatlık yaşayan ve Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere uzun süre forma giyemeyen Fati, Trincao’nun Wolves’a kiralanmasıyla boşa çıkan 17 numaralı formanın yeni sahibi oldu.

Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho ve Samuel Umtiti gibi isimler de maç kadrosunda yer alıyorlar.

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