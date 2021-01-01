Barcelona'da seçim heyecanı: Yeni başkan kim olacak?

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Katalan takımının merakla beklenen seçimi için oyunu kullandı.

Barcelona'da uzun bir süredir merakla beklenen başkanlık seçimleri bu sabah başlarken, kulübün efsane oyuncusu Lionel Messi Camp Nou'da gerçekletirilen seçimde oy kullananlar arasında yer aldı.

Messi'nin geleceği şekillenecek

110 binden fazla kulüp üyesinin oy kullanmasının beklendiği seçimin sonucu Arjantinli yıldızın Katalan ekibindeki geleceğinde de büyük bir rol oynayacak. Kulübün eski başkanı Joan Laporta, Victor Font ve Toni Frexia'nın aday olarak girdiği seçimde üç aday da Messi'nin takımda kalmasını istese de yıldız oyuncunun kararı henüz netleşmiş değil.

Bartomeu döneminde alınan kararlardan rahatsızlık duyan ve kulüpten ayrılmak istediğini açıklayan Messi, pandemi sürecinde sözleşmelerde yaşanan anlaşmazlıklardan ötürü, Barcelona'dan problemli bir şekilde ayrılmış olmamak adına bir sezon daha kalmaya karar vermişti.

Laporta: Harika bir ilişkimiz var

Kulüpte daha önce de başkanlık görevini yürüten eski başkanlardan Joan Laporta, yıldız futbolcu ile harika bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve Freixa'nın kazanması halinde yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını ima etmişti.

"Teklifimizin onu mutlu edeceğine inanıyorum ancak diğer iki adaydan biri kazanırsa Messi'nin kalacağını düşünmüyorum"

Font ömür boyu sözleşme teklif edecek

Barcelona'nın bir diğer başkan adayı Victor Font ise seçimi kazanması halinde Messi'ye ömür boyu sözleşme teklif edeceğini söylemişti. Font'un buna karşın kulübün yakın geleceğine dair farklı planları olduğu ve takımı Messi'nin etrafında şekillendirme konusunda Laporta'dan farklı düşündüğü biliniyor.

110 binden fazla oy

Barcelona'nın seçimlerinde 110.290 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 78.987 üye bu hakkını Camp Nou'da kullanırken, 22.811 üye posta yoluyla oyunu iletecek.

Koeman'ın durumu

Joan Laporta Barcelona'daki ilk başkanlığı döneminde teknik direktör olarak kulübün eski futbolcuları Frank Rijkaard ve Pep Guardiola'yı tercih etmişti. Bu durum Laporta'nın uzun yıllar Barcelona forması giyen Koeman ile yola devam edeceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Font'un başkanlığı durumundaysa sezon sonuna kadar Koeman ile devam etmsi ancak sezon sonunda Hollandalı teknik adamla yolları ayırması bekleniyor.