Barcelona'da Pique sevinci

Barcelona'da PSG maçı öncesi Pique ve Braithwaite'ın sakatlıklarını atlatması sevindirdi

Barcelona'da Gerard Pique sevinci yaşanıyor. Kasım ayından bu yana çapraz bağlarındaki sakatlıktan dolayı takımdan uzak kalan İspanyol savunmacı, PSG ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçının kamp kadrosunda yer aldı.

Bir başka sakat oyuncu olan Martin Braithwaite de sakatlıktan döndü. İki oyuncunun da sakatlıklarını atlattığı kulübün resmi intetnet sitesinden de açıklandı.

Tecrübeli savunma oyuncusu Pique, 21 Kasım 2020'de deplasmanda Atletico Madrid ile oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 kazandığı karşılaşmada sakatlanmıştı.