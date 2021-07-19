Fransa ile Dünya Kupası’nı kazanan Dembele’nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Barcelona, Ousmane Dembele’yi Borussia Dortmund’dan transfer ederken önemli bir yatırım yapmış, ancak Fransız oyuncudan bir türlü beklediği katkıyı alamamıştı.

Katalan deviyle olan sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan oyuncu hakkında Ronald Koeman da görüşmelerin“karmaşık” bir hale geldiğini belirtti.

Euro 2020’de dizinden sakatlanan ve 2021 - 22 sezonunun başlangıcını kaçıracak olan 24 yaşındaki oyuncu, henüz yeni sözleşme konusunda Barcelona ile anlaşmaya varamadı.

Neler söylendi?

Barcelona’nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Ronald Koeman, Dembele’nin geleceği hakkında şunları söyledi: “Dembele’nin yaşadığı sakatlık beni hayal kırıklığına uğrattı.”

“Ayrıca sözleşme görüşmeleri de şu anda karmaşık bir hale geldi.”

“Hem oyuncu hem de bizim için üzücü bir durum. Geçen sene bize çok katkı vermişti, diğer oyuncularımızdan daha farklı bir profile sahip. Umarım en kısa sürede takıma döner.”

Dembele’nin adı hangi takımlarla anılıyor?

Ekonomik açıdan Fransız oyuncunun maliyetini karşılayabilecek kulüpler arasından Premier Lig temsilcileri öne çıkıyor.

Bir dönem oyuncuyla ilgilendiği iddia edilen Manchester United, bu transfer döneminde Jadon Sancho’yu Borussia Dortmund’dan 73 milyon pound karşılığında transfer etmişti.

Liverpool’un adı da Dembele ile anılıyordu. Jürgen Klopp’un hücum alternatiflerini arttırmak istediği de bir süredir biliniyordu.

Manchester City ise transferdeki öncelikleri Harry Kane ve Jack Grealish olarak belirlemiş durumda.

Son Şampiyonlar Ligi Chelsea’nin kadrosunda halihazırda oldukça genç ve yetenekli isimler var. Londra temsilcisi, yaz transfer döneminde kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

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