Barcelona'da kriz! Messi, sportif direktör Abidal'e sert çıktı

Barcelona’nın süper yıldızı Lionel Messi, sportif direktör Eric Abidal’in takımı eleştirmesine sert çıktı.

Katalan devinin kaptanlığını da yapan , bir dönem takım arkadaşlığı da yaptığı sportif direktör Eric Abidal’in medya üzerinden takımın performansını eleştirmesine tepki gösterdi.

Abidal, Sport’a yaptığı açıklamada takımın Ernesto Valverde döneminde beklentilerin altında kaldığını söylemiş, “Mutsuz futbolcular vardı. Mutsuz oldukları için yeterince çalışmıyorlardı. İçeride iletişim sorunu yaşanıyordu. Hoca ile futbolcuların arası iyiydi ama eski bir futbolcu olarak bazı şeyleri sezebiliyorsunuz. Yönetime düşündüklerimi anlattım. Bir karar almalıydık” ifadelerini kullanmıştı.

Valverde geçtiğimiz ocak ayında kovulmuş yerine ise Quique Setien getirilmişti.

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Ancak Abidal’in bu açıklamaları takım kaptanı Lionel Messi’nin hoşuna gitmedi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Arjantinli yıldız, “Böyle şeyleri sevmiyorum. Herkes kendi işinin sorumluluğu bilmeli ve buna göre davranmalı. İyi oynamadığımız zaman bunu sahadaki futbolcular olarak ilk biz kabul ediyoruz. Eğer futbolcular hakkında konuşacaksanız isim vermelisiniz. Çünkü bu şekilde herkesi töhmet altında bırakıp doğru olmayan söylentileri besleyip yaymış oluyorsunuz” diye konuştu.

, ’da geçtiğimiz hafta ’yi Ansu Fati’nin golleriyle 2-1 yenip zirve yarışını sürdürmüştü.