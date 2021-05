Barcelona'da kriz: Koeman'ın menajerleri, başkan Joan Laporta'ya öfkeli

Ronald Koeman'ın menajerleri, teknik direktörün anksiyete atağı geçirdiği yönündeki açıklamaları yüzünden Barcelona başkanı Joan Laporta'yı hedef aldı ve kulübün yeni bir teknik direktör aradığını bildirdi.

Hollandalı teknik adamın anksiyete atağı geçirdiği haberlerinin ardından Joan Laporta, Cuma günü yaptığı açıklamada, Koeman'ın nöbet yaşadığını söyledi.

Koeman'ın menajeri Rob Jansen ise, Laporta'nın iddiasının "tamamen saçma" olduğunu ve teknik adamın rutin bir kontrolden geçtiğini anlattı.

Cuma günü basın toplantısında konuşan Joan Laporta, Ronald Koeman'ın hastaneye gittiğini açıkladı.

"Hastaneye gitmesi gereken bir nöbet geçirdi ama o iyi. Onunla görüştüm."

Algemeen Dagblad'a konuşan Koeman'ın menajeri Jansen ise Laporta'nın iddialarını öfkeyle yalanladı.

"Tamamen saçmalık. Bir başkanın böyle şeyler söylemesine kesinlikle izin verilemez, bu mahremiyet ihlalidir."

"Ronald sadece tansiyonunu ölçtürdü. Kalp kateterizasyonu geçirdi ve bu nedenle arada bir kontrollere gidiyor. Hepsi bu kadar."

Haberlerin ortaya çıkmasından kısa süre sonra ise Ronald Koeman, mutlu ve sağlıklı olduğu konusunda Twitter'dan bir açıklama yaptı.

"Duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın."

"Sağlıklıyım, hayatta önemli olan tek şey bu!"

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! 🙏👍 pic.twitter.com/yTlPxL0sKn