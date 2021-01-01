Barcelona'da kriz: Koeman'ın menajerleri, başkan Joan Laporta'ya öfkeli

Barcelona'da başkan Joan Laporta ile teknik direktör Ronald Koeman arasında 'anksiyete' krizi yaşanıyor.

Ronald Koeman'ın menajerleri, teknik direktörün anksiyete atağı geçirdiği yönündeki açıklamaları yüzünden Barcelona başkanı Joan Laporta'yı hedef aldı ve kulübün yeni bir teknik direktör aradığını bildirdi.

Hollandalı teknik adamın anksiyete atağı geçirdiği haberlerinin ardından Joan Laporta, Cuma günü yaptığı açıklamada, Koeman'ın nöbet yaşadığını söyledi.

Koeman'ın menajeri Rob Jansen ise, Laporta'nın iddiasının "tamamen saçma" olduğunu ve teknik adamın rutin bir kontrolden geçtiğini anlattı.

Ne söylendi?

Cuma günü basın toplantısında konuşan Joan Laporta, Ronald Koeman'ın hastaneye gittiğini açıkladı.

"Hastaneye gitmesi gereken bir nöbet geçirdi ama o iyi. Onunla görüştüm."

Algemeen Dagblad'a konuşan Koeman'ın menajeri Jansen ise Laporta'nın iddialarını öfkeyle yalanladı.

"Tamamen saçmalık. Bir başkanın böyle şeyler söylemesine kesinlikle izin verilemez, bu mahremiyet ihlalidir."

"Ronald sadece tansiyonunu ölçtürdü. Kalp kateterizasyonu geçirdi ve bu nedenle arada bir kontrollere gidiyor. Hepsi bu kadar."

Ronald Koeman ne söyledi?

Haberlerin ortaya çıkmasından kısa süre sonra ise Ronald Koeman, mutlu ve sağlıklı olduğu konusunda Twitter'dan bir açıklama yaptı.

"Duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın."

"Sağlıklıyım, hayatta önemli olan tek şey bu!"

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! 🙏👍 pic.twitter.com/yTlPxL0sKn — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) May 28, 2021

"Daha iyi bir teknik adam bulmak için iki hafta"

Jansen'in açıklamaları, Ronald Koeman'ın menajerlerinin Laporta ile anlaşmazlığa düştüğü tek konu değil.

İspanya'da yer alan bazı haberlerde, Barcelona'nın iki haftalık yeni bir teknik direktör arayışının olduğunu ve ideal bir adayın bulunamaması durumunda Koeman'ı ikinci sezon da tutacakları iddia edildi.

Bu iddialar Koeman'ın ekibini rahatsız etti ve Wasserman menajerliği, Twitter'dan sildiği bir gönderide şu sözleri söyledi:

"Düşün: Seninle evlenmek istiyorum ama şüphelerim var. Daha iyi bir eş bulmam için bana iki hafta ver. Doğru kişiyi bulamazsam zaten evleneceğiz!"

Ronald Koeman, Barça'da kalacak mı?

Camp Nou'da kötü bir açılış sezonunun ardından Hollandalı teknik direktörün kaderi belirsiz.

Barça, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası ile gümüş takımları müzesine götürmesine rağmen La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yetersiz kaldı.

Bu sonuçlar da Ronald Koeman'ın Katalan devindeki yoluna devam edip etmeyeceği konusunda belirsizliğe neden oldu.

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