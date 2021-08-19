Barcelona'da kriz bitmiyor! Yönetime beklenmedik cevap

Katalan devinin satış listesine koyduğu golcü oyuncu, yönetimin beklentilerini boşa çıkartacak.

Lionel Messi'yi kadrosunda tutamayan ve finansal açıdan tarihinin en karanlık mali dönemlerinden birini yaşayan Barcelona'da yeniden yapılanma sürecindeki sancılar devam ediyor. Katalan ekibinde satış listesine konulan Danimarkalı santrfor Martin Braithwaite'ın gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirildi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Barcelona yönetimine Katalan ekibinden sadece üst düzey bir Avrupa takımı için ayrılacağını ileten Braithwaite, şimdiden West Ham United ve Brighton gibi Premier Lig kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdi.

Kariyerinde geri adım atmak istemeyen Braithwaite, üst düzey futbolda kalıcı olma adına bu yönde bir karar aldı.

Depay ve Griezmann ile uyumlu

Öte yandan takımının 4-2 kazandığı Real Sociedad karşılaşmasına iki gol ve bir asistle damga vuran Braithwaite her ne kadar satış listesinde olsa da yaptığı bu iyi başlangıcın ardından takımda kalabilir. Bir santrfor aradığı bilinen Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın 30 yaşındaki oyuncunun performansından da memnun olduğu biliniyor.

Barcelona'ya 2019-2020 sezonunda 18 milyon euro karşılığında Leganes'ten transfer olan Braithwaite, geçtiğimiz sezon ligde forma giydiği 29 karşılaşmada iki golde kalarak eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Braithwaite'ın Real Sociedad ile oynanan ilk hafta karşılaşmasında Memphis Depay ve Antoine Griezmann ile uyumu da dikkat çekiciydi.

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